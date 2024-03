El fracaso de Carmen Borrego intentando imitar a las influencers promocionando una marca de cosméticos

No hay día que algún miembro de la familia Campos no reciba críticas por algún motivo.

Mientras que Terelu intenta capear el temporal que se ha instalado en su entorno a raíz de la relación entre su hija Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, su hermana Carmen Borrego ha vuelto a estar en el centro de los medios de comunicación por la confirmación de que se ha convertido en una nueva concursante de Supervivientes.

Desde que se anunció su participación en este concurso, no son pocas las críticas que ha recibido. Una de ellas proviene de su excuñado, Pipi Estrada, quien ni corto ni perezoso no ha dudado en comentar con ironía, asegurando que Carmen Borrego se ha convertido "en la nueva Pozí" de la televisión, haciendo referencia al histriónico humorista gaditano que saltó a la fama con sus surrealistas intervenciones en el programa 'Crónicas marcianas': "Con todo mi respeto y cariño para 'el pozí', que era maravilloso".

"Que no la coman los bichos, que no la piquen mucho los mosquitos, que le den algo de comer porque hay personas que cuando no comen, con el hambre, tienen un carácter muy irascible. La hermana tenía un carácter muy irascible cuando no comía, y claro, imagino que todo se pega, la misma genética, la irascibilidad si no hay comida" ha apuntado con malicia, asegurando que la frase de Carmen de "voy a vivir la experiencia ya me chirría".

La publicidad que sale mal

Ahora Carmen Borrego parece lanzarse al mercado publicitario en las redes sociales (de lo que viven la mayoría de las influencers), pero no parece que le haya salido muy bien.

Una importante marca de productos dermocosméticos, Sesderma, es la perjudicada. No sabemos si se trata de una colaboración pagada (porque Carmen Borrego no lo especifica en su publicación de Instagram, algo que es obligatorio en la publicidad en las redes), aunque sí lo parece, ya que utiliza el mismo formato que el resto de anuncios que utilizan como gancho a personas conocidas en redes.

En el vídeo Borrego cuenta que ha recibido de la marca unos productos (una crema corporal y un desmaquillante) y enuncia las bondades de ambos, sobre todo para personas "que trabajaban como yo", explica.

Los comentarios a este post dan una idea de lo mal que le ha salido la promoción a la hermana de Terelu. "Dice para gente que trabaja como ella, increíble", "Trabaja en la mina, pobrecica", "No convences a nadie. Vaya ojo que tienen los de Sesderma para hacer publicidad. No van a vender ni una", "¿Pero cómo te han elegido a ti para anunciar este producto? ¡No lo va a comprar nadie", "No tiene gracia para vender", "Por favor, qué mal lo haces"... son solo algunos de los comentarios que ha recibido.