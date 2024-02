Las terribles consecuencias de las mentiras de Adara Molinero

La ganadora de Gran Hermano VIP 7, Adara Molinero, se encuentra en un momento muy delicado después de que decidiese acusar a una clínica estética de mala praxis.

Tras su paso por Supervivientes 2023, a la influencer le quedaron unas marcas en las piernas por picaduras de insectos y las circunstancias en las que viven los concursantes del reality en la isla.

Para eliminar esas marcas, Adara Molinero decidió ir a una clínica estética, en la que al parecer lleva dos años realizándose diversos tratamientos dermatológicos, pero el resultado no fue el que ella esperaba.

Crítica desde las redes sociales

Así que subió a sus redes sociales imágenes de las 'quemaduras' que le habían quedado y más adelante otras acudiendo a un hospital para tratar estas "quemaduras de segundo grado", mientras también denunciaba la praxis de la clínica estética, nombrándola.

La modelo relató en sus redes sociales cómo le hicieron "tres tipos de láser" diferentes para conseguirlo. Algo que le ha generado "quemaduras de segundo grado", tal y como ha mostrado en sus redes. "Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío. Cosa me daba más dolor todavía. Me tuve que ir a urgencias", ha expresado.

Algunas de las publicaciones de Adara sobre el estado de sus piernas / IG

La Vanguardia se puso en contacto con el médico y propietario de este centro, y en este periódico aseguró que esas marcas que Adara tenía en la piel tras el tratamiento son "normales". Por último, no solo ha afirmado que esto no le generará "ningún tipo de secuela a largo plazo", sino que están dispuestos a luchar por la honorabilidad de los trabajadores. "Cada uno es libre de tomar medidas legales, y nosotros tomaremos las medidas que sean necesarias y responderemos a las que ella tome", ha concluido el dueño de la clínica.

En el programa Fiesta han asegurado que el doctor ya ha iniciado la demanda contra Adara Molinero por hacer mala publicidad acusándoles de mala praxis. "Adara lleva dos años tratándose con este doctor, haciéndose diversos tratamientos. Acude para tratarse las marcas de las piernas, que consiste en que son unas quemaduras controladas para que luego la piel se regenere. Ella se pone nerviosa y acude a urgencias sin atender a las indicaciones del equipo médico de muy malas maneras y sin dejar que hagan su trabajo", cuenta Saúl Ortiz en el programa.

Por su parte, la Academia Española de Dermatología ha enviado una nota de prensa en la que se puede leer: "A pesar de su excelente balance beneficio – riesgo, los tratamientos con fuentes de luz no están exentos de efectos esperados y potenciales efectos no esperados, habitualmente leves y transitorios. Igualmente, es habitual que reacciones o respuestas que puedan resultar muy llamativas para el paciente -o incluso para otro facultativo no especialista- sean en realidad de naturaleza transitoria y leve, sin comportar consecuencias a medio – largo plazo", en clara defensa a la clínica a la que Adara tan duramente ha criticado.