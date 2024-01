El Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid ha citado como investigados a Risto Mejide y Miguel Lago por un caso que ocurrió en 'Todo es mentira' hace más de dos años.

En una emisión del programa cuando España estaba en pandemia por Covid-19, el presentador estaba entrevistando a Benjamín Palacio, cuando este explicó que su madre no estaba vacunada pese a trabajar con personas mayores.

Esto no gustó a Risto, que criticó a la población no vacunada: "Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto (...) Me fascina que haya gente como tú. Eres cobarde, egoísta y un irresponsable".

Tras estas declaraciones, la Asociación Liberum -fundada "con el propósito de restaurar los derechos y libertades usurpados en el transcurso de la pandemia"- y el abogado José Luis Manjín, presentaron una denuncia en noviembre de 2021.

Tanto el presentador como el humorista han sido acusados por un supuesto "delito de odio" contra las personas no vacunadas y, de ser condenados, podrían recibir una pena que oscilaría entre uno y cuatro años de cárcel, además de multas de entre seis y doce meses.