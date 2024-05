El estudio de arquitectura GO+ rediseña una villa de lujo en venta en Ibiza

Hace unos meses, el arquitecto Gabriel Olivera aceptó un nuevo reto de altura: reformar íntegramente una casa situada en un bonito paisaje de Sant Josep (Ibiza), pero con una estética poco interesante, «fuera de época». En su estudio de arquitectura de Ibiza, GO+, el profesional se puso manos a la obra hasta conseguir un proyecto de diseño que ha transformado completamente el concepto de la vivienda. Ahora es una villa de lujo en la que el confort y la armonía, sello de GO+, se respiran en cada estancia.

El arquitecto Gabriel Olivera en el salón de la villa junto a su mujer, Lorena Levy, de Ibiza Agents. / Toni Escobar

Una reforma integral con un resultado increíble

Ibiza Agents, agencia que comercializa la villa (está actualmente en venta), organizó hace unos días un evento de presentación para dar a conocerla entre distintos colaboradores inmobiliarios. Al acto, que se celebró en la propia vivienda, asistió el diseñador y arquitecto Gabriel Olivera, que contó todos los detalles del proyecto: «Hemos realizado una reforma de un 90%: se cambiaron las ventanas, muebles, armarios, cocina, dormitorios, luz, barbacoa exterior, piscina, suelos… Prácticamente todo».

El equipo de Ibiza Agents, agencia que comercializa la villa reformada por GO+. / Toni Escobar

El estudio se ha encargado de la completa remodelación: desde el cambio de ventanas, puertas, mobiliario hasta la cocina interior y la exterior, los baños... Además, por supuesto, de toda la zona exterior y el entorno de la piscina. Ahora, la villa es un auténtico oasis en el que respirar la naturaleza con la comodidad que aporta el diseño de GO+.

El salón de la villa diseñado por Gabriel Olivera. / Toni Escobar

Una villa de lujo en Ibiza con el sello del estudio de arquitectura GO+

El resultado de la remodelación de la vivienda está a la altura de los mejores proyectos de GO+, y la ejecución de la reforma por parte de este estudio es toda una garantía de calidad para la futura propiedad de la villa en Ibiza. «Diseñamos una cocina interior y una cocina exterior muy bonitas, usando los materiales que tengo como tendencia en estos años: roble natural, travertino extrablanco en veta, en contraveta, y alguna piedra negra para hacer un contraste», detalla Gabriel Olivera, quien destaca también el sistema de sonido que ha instalado en la vivienda o el diseño de la iluminación.

La cocina exterior, con todo lujo de detalles. / GO+

La armonía estética de la villa desvela el sello personal de GO+, que además de ser estudio de arquitectura diseña y fabrica muebles, ventanas y cocinas a medida con los materiales que el cliente desee. «Puedes comprar la cocina en las mejores empresas del mundo, pero cuando dices que también quieres puertas, armarios o muebles de baño te dicen que no, que sólo hacen cocinas. Con GO+ puedes crear un hilo conductor con materiales y estética homogénea en toda la casa». Una filosofía que los asistentes a la presentación de esta villa situada en Sant Josep pudieron conocer de primera mano.

Gabriel Olivera junto a su hija en la presentación de la villa de Ibiza. / Toni Escobar

Venta de materiales de construcción y fabricación de mobiliario

Esta villa reformada en Ibiza es sólo un ejemplo del gran trabajo de GO+, que además de estudio de arquitectura ejecuta sus proyectos hasta la entrega de llaves al cliente, sea la instalación de una cocina, una remodelación integral o la construcción de una vivienda desde cero.

Gabriel Olivera también es fabricante de muebles, baños y cocinas que huyen de los estándares para adaptarse a las necesidades concretas de cada espacio. GO+, además, es un pilar para otros profesionales de la isla que pueden hacer sus encargos en cocinas o mobiliario, así como adquirir materiales de construcción de alta calidad. La piedra natural es una de sus grandes apuestas, de la que cuenta con un increíble stock en su tienda de Ibiza.

GO Plus: