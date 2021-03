A veces surgen proyectos de construcción de lo más inesperados en lugares insospechados. Esto es lo que le ocurrió hace unos meses a Gabriel Olivera, director del estudio de arquitectura y construcción GO+. Tras proyectar y construir una vivienda en es Cubells para un cliente árabe, éste recomendó a Olivera a un amigo que quería desarrollar un proyecto espectacular en Dubái. «Era un proyecto que me apasionaba, con increíbles posibilidades, en un país al que nunca había ido,pero que tenía muchas ganas de visitar… No podía decir que no», expresa Olivera.

Aunque centra su labor en Ibiza, este profesional ya había trabajado para clientes extranjeros que le han solicitado desarrollar proyectos en varios países europeos, pero nunca en los Emiratos Árabes. «Es curioso conocer cómo se trabaja allí, con reuniones de hasta 14 horas con el equipo de propietario, ingenieros y constructores —explica Gabriel Olivera—. Es una rutina que se torna difícil, pero el proyecto en sí me apasiona, así que sufro con placer».

En las terrazas hay zonas de fuego «para los meses que no son tan cálidos»

A lo que no logra acostumbrarse es al clima en Dubái. «Me encantan el sol y el mar, pero nunca había estado en un lugar con tanto calor. Es increíble, un clima muy duro, por lo que cuando viajo allí para supervisar el proyecto, la estancia se hace complicada». Lo que sí que compensa es la calidad gastronómica de los restaurantes en Dubái. «La comida es realmente exquisita, he probado platos increíbles de diferentes cocinas del mundo que me han sorprendido mucho. Compran la mejor materia prima del planeta».

Más de 5.000 metros de vivienda

El proyecto al que se enfrenta Gabriel Olivera en Dubái consiste en una enorme vivienda de 5.200 metros cuadrados divididos en tres plantas. «La mayor peculiaridad es el tamaño, la cantidad de dormitorios... Y más teniendo en cuenta que es para un matrimonio cuyos hijos ya no residen en la vivienda», explica Gabriel Olivera, que detalla que el presupuesto para semejante construcción, dotada de todo lujo de detalles, es de 22 millones de euros.

La vivienda cuenta con sala de cine, de ‘spa’ y tratamientos y una bodega

A los ocho dormitorios se suman grandes zonas de descanso, tres cocinas, dos oficinas... Como espacios excepcionales, el estudio de arquitectura de Ibiza ha diseñado para esta vivienda una sala de cine, un área de spa, sala de tratamientos y dos oficinas. «Todo con alturas internas de entre cuatro y ocho metros», que crean una sensación de amplitud increíble. Aunque, con estancias como el lounge de invitados, de 600 metros cuadrados, amplitud es lo que sobra en este proyecto.

En las terrazas se han instalado zonas de fuego «para las noches de algunos meses del año que no son tan cálidos». Además, son un elemento decorativo muy interesante.

Aparcamiento para 22 coches

La vivienda también dispone de una bodega de vino y un aparcamiento para 22 vehículos, además de tres bares, entre otras singulares instalaciones, todas ellas diseñadas de forma exhaustiva. «En realidad no me pidieron mucho, me dieron total libertad, siempre manteniendo la reglas de juego de las leyes que rigen la zona, alturas, etc.», apunta Gabriel Olivera.

La vivienda está ubicada en Dubái Hills, un barrio privado con club de golf, lagos y unas instalaciones de alto nivel.

«Se trata de un proyecto que, por normativa, nunca se podría hacer en un lugar como Ibiza. Está siendo apasionante desarrollarlo, especialmente por la libertad que me han dado para diseñar cada espacio y el presupuesto del que disponemos», manifiesta Olivera.