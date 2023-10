Sin duda, el papel higiénico es uno de los accesorios esenciales de nuestro cuarto de baño. Por lo tanto, cada persona tendrá que calcular un gasto periódico para la compra de este producto. Obviamente, el objetivo de todos es ahorrar un dinero precioso en gastos, pero no hay que subestimar la calidad del papel higiénico, ya que entra en contacto directo con la piel. No obstante, son muchas las voces que claman por dejar de usar este porducto tan común de la higiene. Puede que suene extraño, pero exiten alternativas que pueden mejorar la higiene en nuestras zonas íntimas tras tirar de la cadena.

¿Por qué y cuándo sería mejor no utilizarlo? Las razones son diversas. Los ecologistas están preocupados por el impacto ambiental de la producción de papel higiénico, sobre todo el blando, y piden que se ahorre. El papel higiénico se fabrica con celulosa y papel reciclado. Pero si lo queremos superblando, se necesita un mayor porcentaje de fibra vegetal nueva. De hecho, el material reciclado es bastante áspero y no tan suave. Es cierto que el papel súper suave y de alta calidad es bastante caro, pero parece que hay muchos que no reparan en gastos para tener un producto suave con la piel.

La otra razón para prescindir del papel higiénico tiene que ver con la higiene. De hecho, cuando defecamos, la limpieza sólo con papel no garantiza una higiene perfecta. La única forma de eliminar bien cualquier residuo es con agua y un jabón íntimo suave. Sólo así se garantiza una limpieza perfecta de la zona y se evitan rojeces e irritaciones. Es lo que recomiendan los médicos.

Un poco como hacían los antiguos romanos. Solían limpiarse con el tersorium, una especie de escoba hecha con una esponja marina clavada en un palo. Después de usarla la limpiaban con agua y vinagre. Lástima que también lo utilizaran en los baños públicos y que el utensilio se compartiera entre varias personas. Demasiado para la higiene.

Qué usamos

¿Y qué usamos? Uno de los remedios que más se repite es el uso de una esponja japonesa. "Esponja Konjac japonesa, ideal para manos y cara y apto para todo tipo de pieles. 100% natural y compuesta un 97% de agua, esta esponja se ha convertido en tendencia por su suavidad y jugosidad. Modo de empleo: debes humedecerla con agua templada antes de usarla y escurrirla para eliminar el exceso de agua. Aplicar sobre ella producto limpiador o el que desees aplicar sobre tu piel. Al acabar, es recomendable enjuagarla con abundante agua, escurrirla y dejarla secar".