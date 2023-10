Gracias a los trucos de la abuela, ahora es más fácil enfrentarse a los problemas que pueden surgir en la vida cotidiana. Estas soluciones prácticas te ayudarán a conseguir cosas bonitas sin grandes gastos y con total tranquilidad. Si tienes problemas para desenredar tus collares enredados, aquí tienes un truco interesante.

Durante los meses de verano, las hormigas, las abejas y los mosquitos pueden convertirse rápidamente en un problema. También es posible que tus collares se enreden, lo que supone un quebradero de cabeza. Algunas soluciones modernas impiden a menudo ver la eficacia de métodos no convencionales que parecen anticuados. Estos métodos también pueden verse como una farsa. Sin embargo, debe tomar nota de todas las instrucciones y pasos. Sin duda le sorprenderán los resultados.

Así, si tienes un collar enredado, ponlo en un cuenco y añade un poco de bicarbonato de sodio antes de cerrar el cuenco y agitarlo suavemente. Pasados unos segundos, abre el cuenco y retira el bicarbonato. Este sencillo truco te ayudará a desenredar los nudos rápidamente. Si notas resistencia, utiliza una aguja. Con este método, no tendrás que poner en riesgo tu salud ni causar un impacto negativo en el medio ambiente.

El sencillo truco para desatascar una cremallera en segundos

A veces los inconvenientes están a la vuelta de la esquina y nos hacen ir más despacio. Piensa en cuando tenemos prisa por salir de casa y, al vestirnos, descubrimos que la cremallera no cierra. Esto puede ocurrir con pantalones, vaqueros o una de nuestras faldas de moda. En estas situaciones, que se dan con más frecuencia de lo que imaginamos, hay que actuar con cierta astucia. De hecho, hay algunos métodos inteligentes que podríamos poner en práctica incluso desde casa. Una de ellas es tan sencilla que podremos volver a vestir nuestras prendas y accesorios favoritos en un abrir y cerrar de ojos.

Si no podemos cerrar la bisagra, primero debemos entender qué nos lo impide. De hecho, los daños pueden ser de distinto grado. Por ejemplo, el deslizador podría aflojarse y no encajar correctamente en los dientes. Si así fuera, la situación no sería grave y fácil de arreglar. Bastará con un alicate, que utilizaremos para apretarlo suavemente por ambos lados.

Otras veces, sin embargo, ocurre que la bisagra se atasca y no quiere moverse. Este es un problema que puede resolverse simplemente aplicando un lubricante. Si no tenemos uno comercial en casa, podemos probar con una gota de aceite de oliva o de manteca de cacao.

Para cada pequeño percance hay una solución adecuada. Un caso clásico es el de la puerta que se arrastra por el suelo, que tiene fácil solución. Incluso cuando se trata de la bisagra que se mantiene abierta, podemos salirnos con la nuestra en poco tiempo. Las técnicas que implican el uso de una pajita o un tenedor están de moda en la red. En efecto, serían inteligentes, pero el sistema que vamos a experimentar hoy es un poco diferente, aunque igualmente eficaz.

No será tan difícil ponerlo en práctica como para que todos podamos aplicarlo con éxito. Incluso lo que se necesita para la práctica no será más que lo mínimo. En concreto, necesitaremos una goma elástica normal. Para empezar, lo insertamos en el deslizador. A continuación, simplemente levantamos la cremallera y, para terminar, la enganchamos al botón. He aquí uno de los trucos más ingeniosos, con el que por fin podremos cerrar todas nuestras prendas sin problemas.