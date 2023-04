Cuando te sirven la comida demasiado caliente, ¿qué haces? ¿Eres de los que soplan la cuchara de caldo hirviendo delante de todos los comensales? ¿O esperas unos minutos a que la comida se enfríe por sí sola antes de empezar a comer?

La pregunta no es baladí, porque la respuesta definitiva es, en cierto modo, sorprendente. Y todo surge de un estudio realizado por la Universidad de Washington, que haríamos bien en investigar más a fondo. Nuestra salud también depende de ello. Veamos por qué.

Empecemos, en primer lugar, por lo que dice la etiqueta. O, al menos, los buenos modales. Soplar, en la cuchara, delante de otros comensales es algo que nunca debe hacerse. Los buenos modales dictan que hay que esperar unos minutos a que la comida se enfríe. En resumen, soplar víboras, en presencia de otros, nunca es de buena educación. Por supuesto, basta con servir el plato a la temperatura adecuada, aunque no sea uno de los errores que uno comete en la cocina. Casi como equivocarse al condimentar la bresaola.

Perfecto, pero comer caliente tampoco es bueno para nuestra boca. Como decíamos antes, un estudio realizado por la Universidad estadounidense de Washington así lo ha establecido. A saber, que si tomamos café caliente, o caldo, o cualquier cosa por encima de los 110 grados, acabaremos irritándonos la boca. Peor aún por encima de 160 grados, cuando el riesgo importante es el de una quemadura grave.

Parece que soplar con la boca no tiene solución. Sin embargo, ¿estás seguro de que soplar es suficiente para enfriar la comida caliente? Porque no es tan automático como podría pensarse.

Empecemos por un hecho científico. El aire que soplamos, en ese momento, sobre la comida hirviendo es el correspondiente a nuestra temperatura corporal. Que es inferior a la de la bebida caliente. De ahí que sea inevitable que, a medida que soplamos, la comida, o el caldo o el café, se enfríen.

¿Soplar es suficiente para enfriar la comida caliente? Cuándo debe hacerse y cuándo no

Por supuesto, la comida también puede enfriarse sola, debido al fenómeno de conducción, pero claro, tardaría más y no siempre apetece esperar. Digamos que cuanto más caliente esté, más eficaz será la intervención. Teniendo en cuenta, sin embargo, que el aire que soplamos está a unos 98,6 grados. Se puede entender que si la comida está caliente, pero no hirviendo, soplar no servirá de nada.

Por supuesto, también depende mucho del calor que haya en la habitación. Si no tenemos radiadores a mil, entonces la comida se enfriará más rápido. Entonces, soplar sobre un líquido tiene más efecto que sobre un alimento sólido. ¿Qué ocurre? Como está húmedo, se enfriará ahuyentando el vapor de agua de la superficie del líquido. Básicamente, las moléculas se evaporarán.