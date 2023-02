A una celebración le sigue otra casi de inmediato, al menos en las grandes superficies. Las cadenas más grandes aprovechan el tirón de estas fechas para encadenar unas con otras y ocupar los estantes con artículos relacionados constantemente. A Halloween le siguieron los adornos y motivos navideños, el recibimiento de Año Nuevo y ahora, con dos semanas aun por delante, los regalos de San Valentín. Multitud de tiendas se tiñen de color rojo para recibir con los brazos abiertos la celebración del amor con rosas, corazones o cualquier detalle romántico y Lidl no es menos.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes.

Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a sus tiendas para buscar alimentos llamativos con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas sorprendentes. No solo las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros. Sin embargo, y pese no tratarse de un supermercado conocido por sus productos no alimentarios, la cadena ha adelantado ya lo que será su apuesta para los regalos de San Valentín.

En este caso, la variedad es muy amplia, al igual que ya ocurrió en Navidad. El catálogo online ofrece desde sus llamadas ‘ideas para regalar’ hasta productos de baño y salud. Destacan artículos como sus estanterías de pared metálicas en color dorado. Tanto el modelo hexagonal como el semicircular tiene un precio de 14,99 euros y tal ha sido su acogida que el primero ya está agotado -y el segundo está a punto-. En la misma tonalidad y precio, un espejo redondo con detalles florarles alrededor. Para los que disfrutan de un buen desayuno al levantarse, hay disponibles cuatro modelos de tazas de porcelana con cambio de color -con efecto térmico- por 4,99 euros, o unas con detalles de la saga de ‘Harry Potter’.

Los hay que apuestan por los clásicos y a esos Lidl tampoco les ha dejado fuera. Podrán encontrar unas mascotas de peluche a elegir entre: koala; oso; perezoso; perro; o unicornio por 4,99 euros. Actualmente, el único disponible es el koala. También hay varios modelos de marcos de fotos por 4,99 euros u 11,99 euros. En cuanto a la sección de baño y salud, destacan los diversos modelos de espejos led por 17,99 euros, un aparato de masaje Shiatsu por 32,99 euros y un masajeador de pies por 44,99 euros.