Los creadores de contenido son un motivo más que suficiente para provocar que algunos productos tomen más popularidad de la que tendrían en circunstancias normales. Tanto alimentos como cualquier otro tipo de artículos terminan agotándose en cuestión de días si las críticas han sido positivas y el producto no es algo tan habitual.

Hace unos meses se hizo viral un dulce que llamó la atención de muchos consumidores. Los mochis son un postre típico japonés que en sus inicios fue concebido como una ofrenda a los dioses. Su preparación es toda una celebración familiar para los propios japoneses, que se reúnen para elaborar estos dulces hechos de una gruesa cobertura de arroz glutinoso y un relleno que, por norma general, suele ser de “anko”, una pasta de judía roja dulce. No obstante, en su importación a España y la versión de los supermercados dista mucho de esa realidad. Los podemos encontrar en grandes superficies como Mercadona con sabor a coco, a mango, pistacho, etc. Pero no es la única que ha aprovechado su tirón para comercializar los mochis.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes. No solo las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros.

Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a sus tiendas para buscar alimentos llamativos con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas sorprendentes. Los mochis de Lidl ya triunfaban desde 2021, pero sus catas en redes sociales han provocado que su popularidad aumente exponencialmente hasta agotarlos. En concreto, han sido los mochis de chocolate blanco de la marca Gelatelli, que se pueden encontrar en la zona de congelados junto a los helados.