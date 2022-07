Leroy Merlin, una de las cadenas de muebles y decoración más conocidas de España y que tiene tiendas en casi todo el país cuenta con un Outlet en el que se puede encontrar estupendas ofertas por tiempo limitado. De hecho, ahora que llega el buen tiempo y la temporada de terraza y jardín, muchos buscan dar una vuelta a su hogar o buscar soluciones para el calor.

De hecho, ahoqraq ue llega el buen tiempo, son muchos los que buscan dar una vuelta de tuerca a su mobiliario de exterior y aprovecharlos días de sol ya sea en un jardín o en una terraza. Además, es tiempo de barbacoas. Qué mejor plan que reunirte con los tuyos y poder cocinar al calor del hogar y al aire libre.

Para ello, Leroy Merlin cuenta con un líquido para barbacoa que facilita muchísimo el trabajo para disfrutar en compañía de los tuyos. Se trata del líquido de encendido para barbacoas, una solución que te ahorrara mucho tiempo delante del fuego y estar pendiente del inicio del prendido. "Líquido de encendido para barbacoas, chimeneas o estufas de leña. Fabricado a base de queroseno desaromatizado. Muy fácil de utilizar, resulta limpio y seguro. Cantidad del envase: 1 litro."

Si lo que buscas es una barbacoa para tu jardín o terraza, Leroy Merlin cuenta con un producto que arrasa en ventas por su tamaño y por su precio. Se trata de la barbacoa Naterial Centaurus Beta para carbón recomendado para 8 personas. "Barbacoa de carbón Naterial Centaurus Beta con función grill, recomendada para 8 comensales. Está fabricada en acero esmaltado de color negro. Su diseño con carro permite disfrutar de las mejores parrilladas al aire libre con la máxima comodidad. Además, al incorporar ruedas, podrás moverla fácilmente y recogerla cuando quieras. Cuenta con 2 parrillas de acero esmaltado, función grill para un perfecto acabado del cocinado, tapa de cocción lenta con una válvula de ventilación de aluminio (perfecta para preservar un sabor ahumado en los alimentos) y termómetro integrado (que te permitirá saber en todo momento la temperatura a la que estás cocinando). Incorpora sistema de limpieza con cenicero extraíble para vaciar fácilmente las cenizas y regular la temperatura interior. Ofrece un amplio espacio de trabajo gracias a sus bandejas laterales abatibles y gran funcionalidad gracias a sus ganchos portautensilios, su abridor de botellas y su acceso frontal al combustible. Medidas totales: 107,3 x 108,4 x 68 cm (ancho x alto x fondo). Parrilla: 41,5 x 56 cm (ancho x largo)". Se puede adquirir por 179 euros.

El papel pintado que se agota en Leroy Merlin: se ha puesto de moda

El papel pintado se ha convertido en uno de los clásicos de los hogares. Parecía mentira cuando nuestras abuelas nos aconsejaban que lo pusieran o visitábamos la casa de una tía y tenía la pared de la habitación llena de este tipo de alegorías tan típicas del papel pintado. Pero como todo acaba volviendo el papel pintado lo ha hecho también. Y lo ha hecho por la puerta grande.

Leroy Merlin, una de las cadenas de muebles y decoración más conocidas de España y que tiene tiendas en casi todo el país ha puesto a la venta en los últimos días un papel pintado que puedes ver en este enlace y que hace las delicias de quienes quieren mejorar su decoración.

¿Cómo usarlo? La verdad es que utilizar papel pintado no puede ser más fácil. Algunos no decoran la habitación entera con este tipo de telas, solo una parte. Digamos por ejemplo la que está detrás del cabecero de la cama. Además hay muchos papeles de muchos colores y tamaños que pueden servir para hacer un apaño en un momento determinado. Lo bueno del papel pintado es que si no te gusta o quieres cambiarlo tiempo después puedes poner otro por encima para darle un nuevo aire a una habitación determinada.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado. También te mostramos lo mejor de la decoración que puedes encontrar en las tiendas de todo el país y en grandes cadenas.