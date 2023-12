Encontrar un lugar para guardar nuestros objetos de mayor valor puede ser complicado. Por valor no nos referimos solamente a su precio, sino al sentimental. Un reloj heredado, una pluma o incluso una carta son elementos que bajo ningún concepto queremos perder si nos recuerdan a un ser querido importante para nosotros.

Aunque en un principio no haya ningún riesgo de perderlos mientras se queden dentro de casa, contar con algún escondite que nos haga sentir más seguros durante nuestras vacaciones fuera de casa también es muy importante.

Lo cierto es que estos artículos de valor están mejor en casa que llevándolos con nosotros. Al fin y al cabo, a la hora de viajar no somos conscientes de quién tiene la clave de nuestro dormitorio y si alguien entra mientras no estamos dentro.

¿Dónde puedo dejar entonces las cosas que para mí son más importantes? El ingenio en muchos casos no tiene límites y, por lo tanto, encuentra en lugares de lo más aleatorios un sitio ideal para ocultarlos y que incluso pasen desapercibidos para toda la familia. A muchos les sonará familiar el clásico reloj de cuco de las películas y dibujos animados donde los protagonistas dejaban sus bienes más preciados. Sin embargo, será raro encontrar a quien cuente con uno de estos en casa -o que lo use con esta función-.

Uno de los más recurretes son los cajones con doble fondo. Pese a ser el primer lugar en el que un ladrón echaría un vistazo, durante el hurto no tendrán tiempo de comprobar todos los trucos y las trampas que has podido dejar por la estancia. Por eso, lo que seguro que no esperan revisar es si tus cómodas tienen un doble fondo. Basta con colocar una tabla encima de las mismas medidas que encaje a la perfección y que incluso te cueste a ti desencajarla.

No obstante, si quieres dejarte de trucos y vueltas y ahorrarte los riesgos, siempre puedes optar por una de las soluciones más típicas: las cajas fuertes. Lidl cuenta actualmente en su catálogo con una serie de productos para el hogar en descuento, entre los que podrás encontrar esta caja fuerte para muebles de la marca Burg Wächter que está por debajo de la mitad de precio que originalmente. Este aparato cuenta con un sistema con código libre y una cerradura de seguridad de doble pestillo. La cerradura es electrónica autoprogramable, aunque también tendrás dos llaves de emergencia por si te olvidas de los códigos.

Además, esta caja fuerte cuenta con la posibilidad de anclarse a la pared trasera y tiene unas medidas de 20 x 31 x 20 centímetros. Su material es de acero y tiene un precio final de 42,99 euros, siendo el original de 89,50 euros.