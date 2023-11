Ahora más que nunca se hacen apetecibles las noches de película y manta. El frío y las lluvias invitan a pasar el fin de semana libre en casa en lugar de elegir cualquier plan a cielo descubierto. Unas palomitas, algo con lo que taparte y una serie con la que hacer un maratón son todo lo que necesitas para este plan.

Hablando de series, hay una que sin duda marcó a toda una generación: H2O. Esta producción que narraba la doble vida de tres adolescentes que terminaban siendo sirenas a raíz de un incidente que les daba este poder. Tal fue el éxito de la serie que tuvo una continuación con el mismo argumento, aunque con otro nombre: las sirenas de Mako.

De aquella ficción, basada en uno de los mitos más famosos de la historia, muchos quisieron vivir la misma experiencia. Ahora, incluso desde el sofá podrás contar con tu propia cola. Y es que en el mundo de la ropa para estar en casa las sorpresas son grandes cuando echamos un vistazo a muchos catálogos invernales. Los clásicos pijamas de fantasía han pasado a un segundo plano desde la popularización de los monos de cuerpo entero para usar a modo de pijama.

Sin embargo, todos estos inventos tuvieron un predecesor: las célebres batamantas. Este fue uno de los primeros productos que triunfó en Internet dada su funcionalidad: una bata bastante más larga de lo habitual para usarla como manta a la hora de tumbarnos a disfrutar de una película. Su popularidad fue tal que hoy en día sigue siendo uno de los productos más cotizados de los catálogos invernales. Una idea ideal, por cierto, para los regalos navideños o los amigos invisibles.

Una versión moderna

Lidl ha lanzado esta vez una nueva versión ideal para los meses más fríos del año. Se trata de una manta algo peculiar que llegará a tiendas a partir del 4 de diciembre, aunque ya está disponible en la página web para comprarla online.

Esta manta es una manera sencilla para envolvernos en ella y no pelear por ver quién se queda con más parte o si no te cubre hasta los pies. Esto ocurre porque no tiene una forma normal, sino de cola de sirena, así que deberás meterte en ella como si fuera un saco. Tiene unas medidas aproximadas de 60 x 180 centímetros y está disponible en colores gris y lila. En cuanto al material del que está compuesta, es 100% poliéster.

Podrás hacerte con esta peculiar manta por 9,99 euros. Además, se lava a máquina a una temperatura máxima de 40 grados centígrados, aunque no podrás secarla en la secadora ni lavar en seco.