Una de las soluciones más rápidas de cara al desayuno son las galletas de paquete. Este es un clásico en la despensa de la mayoría de los hogares españoles y, pese a no suponer un alimento demasiado saludable, pueden sacarnos del apuro de preparar un desayuno elaborado o darnos un antojo.

Las galletas son un alimento de una duración bastante prolongada en comparación con otros alimentos. No obstante, si las condiciones no son óptimas, lo más seguro es que más pronto que tarde termines notando un sabor y una textura que no resultan tan agradables para el paladar.

Cuando una galleta se pone rancia, lo mejor es tirarlas a la basura. Es lo mismo que ocurre con todos los productos de desayuno que quedan abiertos y que por norma general no se consumen de una sola vez -ni de tres o cuatro. En este caso, debes ingeniártelas para encontarle un cierre que selle el contenido del exterior de la mejor manera posible. Hoy en día muchos paquetes ya vienen con su método de "abre fácil" para no causar un detrozo en los envases que luego ponga más difícil dar con la forma de cerrarlo.

Al igual que tienen fórmulas para abrirlos, también existen las de cerrarlos sin necesidad de recurrir a pinzas, gomas o cualquier otro invento. Estas tiras adhesivas que normalmente vienen pegadas al paquete cumplen esta función de tal manera que su contenido suele conservarse mejor. Podrás verlos en paquetes de pasta, de galletas, bolsas de chucherías, etc. Sin embargo, no es tan común encontrarte con ello en los clásicos envases para las galletas con forma cilíndrica.

Cierre con el propio paquete

A la hora de cerrar tus paquetes, basta con que des una vuelta a tu producto para encontrarle la solución. Muchas veces, esta no viene predeterminada y hay que buscarle una vuelta para conseguirlo con creces. En este caso, una usuaria de Instagram ha compartido su método, para el que solo ha necesitado el clásico hilo rojo que abre fácilmente el plástico y la tapa que se desprende con él.

Guarda tus paquetes de galletas abiertos simplemente metiendo la tapa de plástico del revés y, por últmo, haz un lazo con el hilo rojo. De esta manera, el paquete de galletas quedará completamente cerrado y será muy fácil abrirlo la próxima vez que quieras picar unas galletas.

Las galletas cuentan con un valor nutricional bastante elevado en carbohidratos y grasas. Si bien su aporte calórico difiere según el tipo de galleta que estamos comiendo, lo cierto es que suele ser bastante elevado, puesto que hay que tener en cuenta que su principal ingrediente es la harina de trigo.