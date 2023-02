Los productos para el cuidado personal se han convertido en uno de los puntos fuertes de Mercadona. La empresa española ha sabido sacarle partido a los precios más que competitivos de sus marcas blancas y la creatividad en cuanto a diseños y colecciones que muchos usuarios han optado por confiar en Deliplus cuando necesitan algún artículo en específico. No obstante, sus estantes no excluyen a otras marcas y algunas icónicas se dejan caer por los pasillos.

No todas las colecciones se instalan de manera permanente. Algunas de ellas simplemente son ediciones limitadas o especiales para celebrar una fecha determinada. De esta forma, los artículos que se están dejando caer estos días con motivo de la celebración de San Valentín abandonarán los supermercados en cuanto pase el 14 de febrero. Por eso, la campaña suele comenzar con el suficiente tiempo como para que sus detalles sean una opción para contemplar entre los enamorados.

Mercadona, a pesar de las polémicas actuales que la rodean, se ha consolidado como una de las empresas más grandes de España y de los supermercados más famosos. Tanto Hacendado como Deliplus, sus marcas blancas, van incluyendo paulatinamente en sus estantes este tipo de artículos para que los clientes vayan haciéndose una idea de las opciones que tienen a su disposición. Y es que estos establecimientos españoles siguen incorporando novedades a sus estanterías. Se trata de productos que se van sumando a su cesta de la compra y que en no pocas ocasiones hacen las delicias de los compradores. La estrategia del supermercado no consiste únicamente en mostrar al público nuevos productos continuamente. Uno de los supermercados más famosos de España ha incluido mejoras en varios productos a lo largo de su historia en busca de un incremento de la calidad. Hacendado ha sido durante años una de las marcas blancas favoritas de los clientes, pero Deliplus no queda lejos.

También resultan llamativos sus productos de elaboración propia en el ‘Horno’ de Mercadona, de donde sale la famosa tarta roja crujiente con forma de corazón que tanto gustó el año pasado y ha vuelto este. No solo la comida es un comodín gustoso para todo el mundo en cuanto a pequeños detalles. Las colonias también suelen ser otro de los regalos icónicos. Por eso, Mercadona ha incluido el lote ‘Kiss Me’ y la colonia ‘Toujours for her’ con notas florales para mujer. Para hombre, las opciones disponibles son el lote ‘Touring for Him’ y la colonia ‘Toujours for Him’. Ambos botes de colonia, tanto el de mujer como el de hombre, contienen 100 mililitros y tienen un precio de ocho euros.