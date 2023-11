Guillermo Fernández Romo defendió el punto conseguido por la UD Ibiza y el trabajo de sus pupilos en un encuentro «complicado y muy exigente» frente al Málaga CF, un «gran rival con muy buenos futbolistas» que les puso las cosas difíciles en Can Misses. Sobre todo en un inicio de partido en el que a los ibicencos les «costó entrar» y donde no tuvieron «el control» que querían. «Pero hemos ido creciendo», matizó el técnico celeste, quien opinó que los suyos estuvieron «un puntito mejor hasta el empate». «Al final esto se define por los goles, el empate llegó muy rápido con un golazo y eso te pesa habiendo tenido antes el 2-0 a puerta vacía», indicó el referencia a la ocasión que detuvo de forma casi milagrosa Herrero.

Para Romo, el equipo ibicenco estuvo «a la altura de la exigencia». ¿El empate deja un sabor agridulce? «Agridulce, la salsa», respondió el preparador ibicenco, que advirtió de que cada error no puede suponer «una decepción». «Tenemos que seguir en el equilibrio y el trabajo semanal», recomendó Fernández Romo, que sobre la falta de alternativas en la recta final como hombres de ataque como Cedric o Suleiman explicó que entendía que «no procedía hacer más cambios» porque veía a los de campo «enteros en lo físico y que podían sacar adelante el partido».

El madrileño añadió que su equipo tiene «argumentos para pelear por cosas importantes» y subrayó que «queda un camino largo» por delante». «Ya les comenté un dato a mis jugadores, que en las dos temporadas anteriores tras 11 jornadas ninguno de los seis equipos que iban líderes fue campeón. Eso significa que el camino es largo y el proceso es importante», argumentó.

Finalmente, el míster de los isleños destacó el gran apoyo recibido por la afición celeste, que ayer llenó Can Misses como hacía tiempo que no sucedía, ni siquiera el curso pasado en Segunda. «La afición me ha encantado, les he visto con un punto muy positivo y alegre», indicó.

Sergio Pellicer, satisfecho

Por su parte, el preparador del Málaga, Sergio Pellicer, aseguró que el de ayer en Can Misses «es más que un punto». «Tengo la sensación de que podíamos llevarnos los tres puntos, como pensarán ellos. En la primera parte hemos tenido el control del partido, sin generar demasiado. Podríamos haber sido más dañinos, tenemos que dar ese salto en la zona de finalización. Ellos con muy poco te generan situaciones, tienen los mejores jugadores de ataque de la categoría», explicó.