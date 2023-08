La UD Ibiza de Romo es un muro, pero necesita «afinar» en ataque

Guillermo Fernández Romo comienza a visualizar los frutos del trabajo puesto en práctica durante la pretemporada y a dar forma al equipo que pretende hacer candidato a regresar a Segunda División.

Después de que su equipo derrotara este lunes por 2-0 al CE Manresa en el sexto encuentro de preparación, el entrenador madrileño valoró en declaraciones al club el buen desempeño de sus futbolistas, destacando la solidez demostrada en la mayoría de encuentros, en los que ha mantenido su portería a cero.

Tan solo frente al Albacete Balompié de Segunda (2-0) ha sido batido esta pretemporada un Ibiza que quiere construir el nuevo proyecto desde sus cimientos y que mañana afronta el último test amistoso contra el Sabadell de Primera RFEF antes de debutar en Liga el domingo 27 ante el Córdoba.

El preparador celeste no ocultó que la plantilla tiene aún retos por mejorar, sobre todo en el plano individual.

«Hay que seguir trabajando esos procesos colectivos y esos desarrollos individuales, mejorar los niveles de finura en los últimos metros, que es lo más difícil. Y es lo que debemos seguir entendiendo que va a ser lo importante cuando llegue la competición. No estamos teniendo prisa, hay mucha voluntad de todos los jugadores y argumentos sólidos en sus capacidades de que tiene que ser así; no dar un balón por perdido e intentar en cada jugada generar peligro, aunque no siempre consiga acabar en gol, pero sí estar en esa disposición», resumió.

A pesar del papel de aspirante al ascenso que tiene el conjunto celeste, Fernández Romo considera que «no existe presión» ya que a su juicio cuenta con «un grupo muy responsable y maduro que sabe que tiene que encontrar sus momentos». «Y muchas veces no tiene que ver cómo empiezas y cómo acabas. Vamos a tener que ir esperando esos momentos», puntualizó el entrenador del combinado isleño, antes de enfatizar sobre la idea de alcanzar el máximo rendimiento de sus futbolistas. «Hay dos partes importantes, una es el desarrollo individual y otra es el colectivo, que es más fácil de encontrar si todos queremos jugar a lo mismo. Pero otra tiene que ver con ese trabajo individualizado de ese desarrollo, de esa finura… Estamos buscando diferentes ubicaciones de jugadores y tenemos que seguir probando para llegar con esos niveles óptimos al primer partido de liga», concluyó Romo, quien recordó que futbolistas como Álex Gallar o Rubén Díez están empezando a disputar sus primeros minutos, por lo que todavía hay un gran margen de mejora en el nivel competitivo del equipo.

El central Pablo Bobadilla, también en declaraciones al club, restó importancia a los resultados cosechados en pretemporada y subrayó el valor que tiene para los jugadores «coger minutos y buenas sensaciones». Además, se mostró satisfecho porque ve al equipo «progresando» y consideró que «la regularidad defensiva tiene que ser una de las piezas clave del equipo a lo largo de la temporada». Una solidez que «dará mucho» al grupo ya que, en su opinión, arriba cuentan con «gente muy buena y los resultados llegarán».

En esa misma línea, el carrilero diestro Unai Medina explicó que estos partidos sirven para «coger minutos, confianza y ritmo de cara a la competición». «A base de insistir han llegado los goles y nos vamos con buenas sensaciones. En el último partido se nos tiene que ver que somos un buen equipo, que vamos todos juntos y que la pretemporada está sirviendo para llegar a Córdoba con buenas sensaciones», resumió tras la victoria sobre el Manresa.

El plantel celeste dará por finalizado hoy su stage en Olot con una doble sesión de entrenamientos antes de desplazarse a Sabadell, donde disputará mañana su séptimo y último encuentro de preparación antes de regresar a Ibiza este viernes. Los de Romo descansarán el fin de semana y retomarán el lunes los entrenamientos pensando ya en su estreno liguero, el siguiente domingo (21.30 horas) en el Nuevo Arcángel de Córdoba.