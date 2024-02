La historia se repite para Ana Obregón: "Falleció en el parto"

Ana Obregón

ha asistido como embajadora una vez más al evento de 'La Cabine', firma de belleza con la que colabora desde que, tal y como ha confesado, su hijo Aless le cerró un contrato con ellos hace cinco años. Desde entonces, la vida de la actriz ha cambiado por completo, ya que el fallecimiento de su hijo marcó un antes y un después para la presentadora.

Aunque este año finaliza de una manera muy especial, ya que es el primero que pasará con su nieta Ana Sandra. "Mi felicidad nunca va a ser completa, pero lo que sí tengo claro es lo que mi hijo me quería al pedirme esto. Sabía que sin esto, yo no estaría viva", ha reconocido con lágrimas en los ojos.

Ana también ha confesado estar encantada con su nieta y descarta la posibilidad de ampliar la familia: "Mira, en un principio lo tenía pensado, pero ahora después... Es que es tanto el amor que le quiero dar y quiero que me vea sonreír, no quiero que vea ni una lágrima".

En cuanto al bautizo de la pequeña Anita, la actriz ha anunciado: "El bautizo de Anita será en diciembre, no tenemos todavía la fecha, y estoy preparándolo ya todo y muy emocionada. Llevará el vestido de Álex y de toda la familia". Para sorpresa de todos, también ha querido revelar quien ocupará uno de los papeles más importantes: "El padrino ya lo dije, será el íntimo amigo de Álex, pero no sé si va a poder venir. Entonces creo que va a ser otra persona que es del colegio, su mejor amigo, también vive en Londres porque está haciendo un máster en Oxford, es un genio, y creo que va a ser él"

Guerra con Alessandro Lequio

Y aunque la gran pregunta es si

Alessandro Lequio

estará presente, la presentadora deja la respuesta en el aire sin dar muchos detalles: "Qué raro que me hagáis esa pregunta, ¿pero porque os interesa tanto? A ver de verdad, yo no voy a decir nada porque si digo algo, luego contestan por el otro lado. Ya veréis, ya veréis". Tampoco ha querido hablar sobre la ausencia del abuelo en la vida de la pequeña Ana: "Voy a guardar silencio en eso si me lo permitís porque es algo muy nuestro. Yo he aprendido a aceptar a las personas como son, a relativizar los problemas que tenemos todos después de que tienes una tragedia en tu vida tan gorda."

La historia se repite

Obregón también ha aprovechado el momento para contar que la historia de su madre se repite en su vida ante la crianza de la bebé: "La historia se repite porque mi madre, su madre falleció en el parto, y la crió su abuela. La historia se repite y mi madre ha sido la mujer más buena, más dulce, más generosa, más madraza".

Finalmente, Ana ha explicado cómo le gustaría que su nieta la llamara: "Yo quiero que me llame como llamaba mi hijo a mi madre, Bella, que me parece muy bonito. Bella en italiano es bella y ese será". Y es que la actriz está deseando que la pequeña pueda hablar y en un futuro poder contarle la historia de donde viene: "Va a ser un momento súper natural como cuando dos padres le dicen a sus hijos somos dos papás o somos dos mamás, estamos en otro siglo, chicos, hay que avanzar. No estamos en la época de los Australopitecos Erectus".