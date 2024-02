La semana ha comenzado algo más tranquila para Moisés. En la Silla Azul ha pasado muchos menos apuros que en el programa anterior, cuando falló su primer pregunta y estuvo por momentos más fuera que dentro de Pasapalabra. Y en El Rosco ha podido firmar tablas con Óscar, que ha bajado un poquito la presión al plantarse con 22 aciertos en vez de los 23 en los que parecía abonado últimamente.

La prueba ha estado muy igualada desde el principio, en un gran duelo de conocimientos y estrategia. De hecho, ambos han hecho una primera ronda de 20 aciertos. De esta forma, la emoción estaba servida para afrontar un final con mucho suspense.

Óscar ha vuelto a tomar la iniciativa y ha conseguido sumar dos letras más. Ha dejado el desenlace en manos de Moisés, que tenía que hacer exactamente lo mismo. En esta ocasión, no ha sufrido el virus del 50%, como ha descrito su dudas cuanto se le ocurren dos posibles respuestas, y ha conseguido sacar adelante una pregunta especialmente complicada.

El riojano, después de varios programas complicados, respira al fin al conseguir un empate que le devuelve la sonrisa.

El duro testimonio contra el cáncer

El programa ha comenzado con Óscar luchando por la superviviencia en la silla azul. Pero antes de comenzar, Roberto Leal ha dado paso a una de las famosas que acompañan a los concursantes que ha dado un duro testimonio a los espectadores. Cristina Medina es una mujer fuerte, aún más tras pasar por la enfermedad del cáncer. En su visita a Pasapalabra, ha presumido de "pelazo" y también de buena memoria, como demostró en el pasado programa al completar el panel del ¿Dónde Están?. "Pues no ha podido con todo la quimioterapia", ha dicho orgullosa.

La actriz está preparando un proyecto de acompañamiento oncológico en forma de podcast que va a llamar Próxima parada: cáncer. "He descubierto que hay muchísimas carencias", ha destacado.

"Te salvan la vida, a quien se la salvan, pero luego es hasta luego, Lucas", ha comentado. La invitada ha señalado que necesitan mucha ayuda tras haber terminado los tratamientos, algo que ha dicho muy entre comillas porque "es una enfermedad que es ya para ti para toda la vida".

Como "hay muchas cosas que se desconocen", Cristina quiere "dar voz y quitarle una mijita de tabú": "Para que poco a poco nos miren las personas más normal, que no estamos muertas, que no nos traten como moribundas". También ha hecho una crítica a la parte burocrática: "Pero esto qué carajo es, por favor, necesitamos una mijita de ayuda". "Hay una gran sensación de soledad y desamparo porque no te entiende nadie, es imposible, sólo te entiende la gente que está como tú", ha confesado. Por eso, cuando descubren reflexiones como la suya, se dan cuentan de que no están solos: "Aunque sea muy horroroso, te sientes en tu horror un poquito más acompañado". Por todo ello, Medina está trabajanmdo en un podcast en el que contar todo esto y ayudar en ese pasod espués a superar la enfermedad.