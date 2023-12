La polifacética Leticia Sabater ha salido en defensa de su buena amiga, Bárbara Rey, desmintiendo las recientes declaraciones de su hijo Ángel Cristo Jr. En unas recientes declaraciones para el equipo de Europa Press, la cantante ha declarado refiriéndose a su amiga: "Es una persona muy, muy noble, pero muy noble".

Además, ha hecho hincapié y ha subrayado su afecto por la reconocida actriz,con quien ha compartido experiencias en diversos realities y proyectos laborales. Prefiriendo mantenerse al margen de polémicas, Leticia elude entrar en detalles sobre las palabras de Ángel Cristo Jr. acerca de Bárbara Rey. "A mí no me gusta meterme en cosas ajenas. Yo, a mí me gusta hablar de mi vida y de lo mío", comenta dejando claro su punto de vista más positivo.

Es por ello que la artista ha expresado su preferencia por disfrutar de su amiga y compartir simplemente los buenos momentos vividos: "Cuando veo a Bárbara, es para reírnos, para divertirnos, para pasarla bien, para recordar viejos tiempos de realities juntas y de sitios donde hemos trabajado".

Por otro lado, Sabater también ha elogiado la forma en que los hijos de Concha Velasco han cuidado de la legendaria actriz durante todos estos años: "Total, muy bien. Sus hijos le han cuidado hasta el final y, desde luego, es un ejemplo a seguir".

En cuanto a su propia vida, Leticia Sabater revela que está actualmente soltera y se encuentra enfocada en su carrera como cantante: "Yo ahora mismo, como no tengo amor, no tengo ni mal ni bien. Estoy muy contenta. El lanzamiento navideño está siendo un éxito y, bueno, la gente la verdad que lo está disfrutando mucho".

Sofía Cristo, preocupada por su madre tras las declaraciones de Ángel Cristo Jr

Momentos complicados para Bárbara Rey y su familia. Tal y como ha comentado su hija, Sofía Cristo Rey este lunes en 'Espejo Público', este sábado su madre tenía intenciones de salir con amigos para distraerse, algo que finalmente no fue así. La hija de la vedette ha confesado que su madre le dijo que estaba muy mal y que ayer tuvo que reunir todas sus fuerzas para salir a cenar por el cumpleaños de su gran amiga Chelo García Cortés.

Además, Sofía cuenta que ahora mismo vive con su madre, que le ha pedido que se quede unos días con ella porque no está para conducir y que, aunque esté muy bien, es una señora de 73 años y las palabras de Ángel Cristo Jr le están afectando: "Le está destrozando físicamente y mentalmente, y encima tiene que enfrentarse a comentarios cuando sale a comprar o se pone un chándal rosa afirmando que no estará tan mal".

La joven dice que ella no va consentir que algo así le afecte, por lo que este fin de semana salió de fiesta y disfrutó de la noche hasta que vio a su madre: "Son dos semanas de mucho dolor, de dar la cara en los medios, persiguiéndonos y es muy agotador eso".

Por otra parte, se comenta el presunto comportamiento violento de Ángel Cristo Jr y se habla de las supuestas filtraciones de Sofía, a lo que ella contesta: "Yo no he filtrado nada y yo no voy a tapar ya más nada, que salga lo que tenga que salir y que cada uno se arregle su vida. Hacer este tipo de tele ahora mismo no me viene bien a nivel emocional y sé que voy a tener que comentar corazón y que no lo hacemos aquí de manera violenta, sino de una manera blanca, pero yo ahora mismo me planteo si soy alguien para comentar la vida de nadie porque no soy periodista".

Unas duras palabras que dejan en duda el futuro de la DJ en televisión: "No me sienta bien actualmente comentar corazón, quizás estoy mejor comentando actualidad o estar en el puñetero estudio con mi perra, y eso que vosotros me tratáis bien. No me va bien ver lo que yo intento no ver y también te digo una cosa, que tener a la prensa en mi casa preguntándome por lo que no he visto".

Esta misma mañana, Sofía Cristo evitaba pronunciarse sobre las palabras de la pareja de su hermano, Ana, en las que asegura que quiere retomar la relación con ellas por tenerlas mucho cariño. Además, confesaba estar "bien" a pesar de todo.

Tras el programa, el equipo de Europa Press hablaba con ella otra vez, quien prefería mantenerse al margen de todas las especulaciones que giran en torno a su madre y su familia.