Operación Triunfo abrirá las puertas de su academia a nuevos concursantes en menos de un mes. Sin embargo, en esta ocasión no lo hará en Televisión Española; Prime Video ha sido la plataforma que ha decidido apostar por emitir una nueva edición del programa.

Los seguidores más fieles llevan años esperando a que la casa volviera a llenarse de nuevos talentos que les regalaran momentos icónicos y por fin se hará realidad su esperado regreso. La última edición del programa tuvo lugar en el año 2020, cuando el programa tuvo que mandar a los concursantes a su casa.

No todo el mundo ha vivido con el mismo fervor el regreso del formato. Ya han sido varios los ex concursantes que llegaron al programa llenos de ilusión y que, sin embargo, se encontraron con una experiencia muy distinta a la que esperaban. Una de estas voces que alguna vez ya han alzado su queja ha sido Ana Guerra. La artista compartió edición con Aitana, Lola Índigo y Amaia, entre otra serie de artistas, y quedó en quinto lugar. Su estancia en la Academia fue bastante larga y consiguió cosechar un hit que sonó durante meses en la radio: 'Lo Malo'. Si bien Aitana y Ana Guerra no consiguieron llegar hasta Eurovisión con su canción, sin duda alguna se convirtió en la favorita de las candidatas para el público.

Ya han pasado seis años desde que estas artistas comenzaran a hacerse un nombre en la industria musical y en este punto puede verse el camino que ha tomado cada una. Ana Guerra continúa construyendo su carrera musical y tiene entre manos un nuevo disco que saldrá en dos partes: la primera a finales de este año y la segunda durante 2024. La artista ha sido la última invitada al podcast 'Animales Humanos' y allí ha hablado sin tapujos sobre cómo fue su etapa en Operación Triunfo -tanto cuando estuvo dentro como con el paso de los años-.

Volver a la academia, un trauma

Tal y como ha contado en el programa, estas cuatro primeras canciones tienen unas temáticas determinadas: Víctor -su novio-, sus fans y el empoderamiento femenino. Pese a estar viviendo una etapa totalmente distinta, la artista no deja a un lado su paso por 'OT' aunque aún no sabe si verá esta nueva edición. Lo que tiene claro es que no volvería a entrar a la Academia. Contó Guerra que la vez que volvió con sus compañeros fue una experiencia traumática y no pudo dejar de llorar: "Yo lo tenía todo esto cerrado".

El boom que su edición obtuvo "era algo que nadie se esperaba" y no se ha vuelto a percibir un fenómeno así en el programa. Guerra explicó cuál es la sensación al volver a la calle después de vivir en un ambiente totalmente aislado del exterior: "Es una especie de Síndrome de Estocolmo y quieres volver porque se crea un mundo idílico donde no pasa nada malo y solo tienes que cantar". De hecho, esto le afectó después de salir del concurso y hasta la casa se le hacía pequeña. "Es un trauma y he necesitado terapia", reveló Guerra. Eso sí, la cantante es consciente de que aquello que vivieron fue una realidad totalmente paralela.