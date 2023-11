Nueva polémica de Marta López Álamo relacionada con la alimentación. Y es que la mujer de Kiko Matamoros ha acabado estallando tras las críticas que recibió tras publicar un vídeo en el que mostraba lo que tenía en la despensa: "Si quiero comerme un buen cocido me lo como fuera".

En una publicación en su perfil de Instagram, Marta López Álamo acusó a algunos medios de "descontextualizar las cosas" y de "poner textos parciales". Y no solo los medios, "también por la gente que se hace eco en redes para fomentar el hate". La mujer de kiko Matamoros defedió, una vez más, que "como lo que me da la gana".

También explica un poco el vídeo criticado, señalando que "como viajo y salgo mucho a comer, en casa intento comer cosas crudas, comer limpio y consas sencillas, si quiero comerme un buen cocido me lo como fuera".

Defendió que "no me como unos huevos con patatas en casa porque me los como fuera y esa es mi elección, porque para eso hay restaurantes maravillosos".

Hola chicos✨ os traigo un vídeo que me habéis pedido muuuuuuucho🤓 os enseño qué hay en mi nevera, en mi despensa y en mi congelador, es decir, qué alimentos suelo consumir cuando estoy en casa😊 estad atentos para saber cómo me alimento 🍒🍌🍉🍇🥭🥩🍖🍣🍱 #foodie #food Posted by Marta López Alamo on Ahad, 19 Julai 2020

Kiko Matamoros

En una historia que comenzó con un giro inesperado, Kiko Matamoros inició su trayectoria profesional como modelo, donde cruzó caminos con Marián Flores, su primera esposa y hermana de la afamada modelo española Mar Flores. Marián ganó notoriedad como una de las azafatas del icónico programa "Un, dos, tres... responda otra vez", lo que la catapultó a la fama y la llevó a protagonizar varias portadas de revistas. Sin embargo, Kiko Matamoros decidió alejarse gradualmente del mundo mediático antes de su matrimonio con Marián.

Durante su matrimonio con Marián, Kiko también incursionó en el mundo del entretenimiento como representante de artistas, trabajando en la empresa de su entonces cuñado, el esposo de Mar Flores. Sin embargo, tras un divorcio poco amistoso, Kiko cortó todos los lazos con Marián y su familia.

En 1999, Kiko Matamoros dio un giro a su vida pública al hacer su primera aparición en televisión bajo el nombre de "Juan Matamoros" en el programa "Crónicas Marcianas", donde trabajaba su hermano gemelo, Coto Matamoros. Su popularidad siguió creciendo, y en 2005 participó en la segunda edición del reality "Gran Hermano VIP", compartiendo pantalla con figuras de la telerrealidad como Marta López y Chayo Mohedano.

Posteriormente, Kiko Matamoros se convirtió en un rostro recurrente en varios programas de Telecinco, incluyendo "A tu lado", "Sálvame", "La Noria", "TNT", "Deluxe" y "Resistiré, ¿vale?". También incursionó en la actuación con un papel de preso en la película "Torrente 4: Lethal Crisis" y colaboró en programas deportivos para canales como Energy y Intereconomía.

Sin embargo, su nombre también estuvo asociado a polémicas financieras, ya que en los años 2017 y 2018, figuró en la lista oficial de morosos de la Agencia Tributaria con una deuda de 1.016.643 euros con la hacienda pública española.

A lo largo de su extensa carrera en televisión, Kiko Matamoros se vio involucrado en numerosos enfrentamientos y controversias con celebridades del ámbito nacional, desde Mila Ximénez y Alba Carrillo, pasando por su propio hijo, Diego Matamoros, hasta su exesposa, la modelo Makoke. A pesar de estas confrontaciones, Kiko se convirtió en un colaborador imprescindible para los programas de Mediaset España y uno de los rostros más reconocidos.

El 1 de abril de 2022, Kiko Matamoros anunció su participación en el reality show "Supervivientes 2022". Hizo público que se unía al programa con el objetivo de enfrentar su adicción a las drogas, una lucha que había librado desde los 15 años. En la isla, compartió experiencias con compañeros de concurso como Anabel Pantoja, Nacho Palau y Charo Vega. Finalmente, Kiko pidió a sus compañeros que lo nominaran y al público que votara por su expulsión.