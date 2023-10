La modelo Marta López Álamo ha aprovechado sus redes sociales para contar el secreto del suero que se administra junto a su marido, el televisivo Kiko Matamoros. Una forma de aclarar, asismismo, las dudas que esto ha generado entre sus seguidores: "Es un plus".

Marta López Álamo es una modelo nacida en 1997 en Granada. Aunque ya tenía una sólida comunidad de seguidores en redes sociales, saltó a la fama en 2019, cuando se conoció que tenía una relación sentimental con Kiko Matamoros.

Pese a que muchos pensaron que se trataría de un amor pasajero y que por la diferencia de edad la pareja no durarían mucho, ambos se dieron el "sí quiero" en Madrid el pasado 2 de junio.

Apenas un mes después de la boda, la modelo ha reconocido estar en un bache. "No estoy en mi mejor momento anímicamente y po reso no me veis mucho por aquí. Me siento un poco desmotivda con todo, y aunque intente ser positiva a veces no sale. Os lo quería contar poque no me veis por aquí mucho (en stories) por eso, y si os pasa, no estáis solo", ha escrito en su Instagram.

La modelo presume de un ujoso estilo de vida en sus redes. Viajes y restaurantes deluxe en los que aparece con su marido, Kiko Matamoros. Pero, ¿cómo mantiene este elevado nivel? La modelo lo ha explicado a través de una stories que ha publicado en su perfil.

"Soy consciente de la vida que tengo pero no considero que lleve una vida llena de lujos, lo cual no quiere decir que no viva de manera cómoda. Hay personas en mi círculo que llevan una vida con mucho más lujo", ha reiterado Marta, que tras comparar su estilo de vida con el de su entorno ha subrayado que es importante no hacer este tipo de comparaciones y ser feliz con lo que uno tiene: "Vivo a gusto, vivo feliz y bien, tengo mucha suerte".

"Gracias al trabajo de los dos, mayormente al mío porque la mayoría de viajes que hacemos son colaboraciones que yo consigo o viajes que tengo que hacer por trabajo yo y él viene. Y lo mismo con los restaurantes", explicaba la modelo.