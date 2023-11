Christofer ha regalado a la audiencia algunos de los momentos más icónicos de la televisión. El que fuera uno de los primeros participantes de La Isla de las Tentaciones se convirtió sin duda alguna en el más castigado de la edición. Después de que media España se volcara en apoyarle tras vivir con él su sufrimiento a diario dentro de la villa, finalmente tomó una decisión por la que la audiencia se le echó encima: Christofer perdonó a Fani y volvió con ella meses después de que terminara el programa.

No obstante, con el paso del tiempo ha ido cambiando la percepción del que fuera uno de los personajes más queridos del reality. Su divorcio de Fani Carbajo y la posteriores declaraciones de ella donde aseguraba que antes de entrar al programa él había estado siéndole infiel durante meses no han dejado en muy buen lugar al ex personaje televisivo.

Ahora Christofer, que se hizo viral durante semanas con su "Estefanía", hace su vida lejos de los platós de televisión, aunque no de las redes sociales. Allí comparte cómo es su vida actual y sus planes, además que alguna que otra promoción. Hace muy poco presentaba a la que era su nueva ilusión después de poner fin a su relación con Fani tras incontables idas y venidas. Sin embargo, en este caso tampoco se ha librado de las críticas a su nueva etapa vital y muchos son los que señalan rumores de infidelidad por parte de ella que el ex de La Isla ha salido a desmentir públicamente.

Preocupación por su estado de salud

Estas últimas horas Christofer preocupaba a sus seguidores publicando una fotografía en las urgencias del hospital que hacía saltar las alarmas, ya que unas horas antes el personaje público se encontraba haciendo vida normal. Salió a dar explicaciones poco después y contó que lo que le pasaba no era nada más que una lesión en el hombro: "Gracias por preocuparos chicos. Estoy bien con mi chica en casita ya, llevo tiempo con mucho dolor en el hombro y hoy tuve una luxación en el izquierdo".

Con las dudas aclaradas acerca de su estado de salud, no tuvo problema en salir a contestar algunas de las dudas más recurrentes entre sus seguidores. En este apartado de cuestiones y respuestas Christofer reveló que estaba a punto de irse a vivir con su novia.

Nuevo trabajo

Con su vida en la televisión acabada por el momento, un usuario quiso saber a qué se dedicaba ahora mismo para ganar dinero. Al parecer, para sorpresa de muchos, Christofer se ha pasado al mundo de las apuestas: "Sigo a un pronosticador deportivo desde hace un tiempo", reveló. Lo único que hace, según él, es copiar lo que esta persona predice en su canal de Telegram -a cambio de dinero, claro-.

Un momento convulso

La separación de Fani y Christofer se hizo realidad hace ya unos cuantos meses y sin embargo siguen existiendo rumores entre ellos. A pesar de que su ex novia pide constantemente que no le pregunten sobre él, ha tenido que salir en más de una ocasión a desmentir el hecho de que ella se hubiera inventado los rumores de infidelidad de su nueva novia.