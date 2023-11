Julián Contreras Jr. es el hermano pequeño de Cayetano y Fran Rivera. Hijo de Carmina Ordóñez y Juñián contreras, el que fuera concursante de Gran Hermano VIP no ha sabido encontrar su hueco en la televisión.

Polémicas con sus hermanos

Sus recientes declaraciones definiendo a Cayetano como un torero muy torpe han puesto de nuevo a Francisco Rivera en el ojo del huracán. A pesar de que el exmarido de Eva González no ha querido entrar en polémicas y ha quitado hierro a las palabras de su hermano -" Francisco no hace falta que lo defina yo, torpe no soy pero los toros cogen y cuando cogen hacen daño ha asegurado en su última aparición"-Julián Contreras ha dado un paso al frente y ha arremetido duramente contra su hermano mayor

Alejado del foco mediático desde hace tiempo, y sin ningún tipo de relación ni con Francisco ni con Cayetano desde hace años, el hijo menor de Carmen Ordóñez ha reaparecido para dar unas demoledoras declaraciones sobre el extorero. "Me sorprende incluso aunque sea en tono gracioso, que Francisco aborde con tanta frivolidad una cuestion as me sorprende... Que esto le haya podido molestar a Cayetano entiendo que si", ha afirmado en conversación con Espejo público. "Esto es como lo del chiste de la madre que estaba viendo la jura de bandera y dice llevan todos el paso cambiado menos mi hijo. Pues es que esto es un poco lo mismo. Al final cuando tu crees que el mundo está equivocado y tú estás en posesión de la verdad... te va aminconando", ha añadido, en clara referencia a Francisco.

Como ha confesado hace un tiempo intento retomar el contacto con él. pero no fue posible: "Yo dije la verdad que lo que pienso es que habria que intentar relacionarse, no somos la ONU, no hace falta que nos sentemos a abordar todo lo que ha pasado, todo lo que has dicho, todo lo que has hecho y no fue bien recibido".

Por último, Julián ha acusado a Francisco de estar protegido por la prensa, "gozando de una impunidad de poder decir lo que le pareciese de cualquiera porque nadie le decia lo contrario porque ha tenido un paraguas abierto y bien grande en los medios de comunicación que le permitia estar a cubierto de cualquier crítica o réplica".

Nuevo proyecto

Julián Contreras ha estrenado nuevo proyecto profesional. Ha dado un paso más a un giro que ya comenzó hace varios meses y que se ha dado cuenta de que es algo que le entusiasma y que cada vez está más cómodo haciéndolo. El hijo de Carmina Ordóñez ha encontrado el apoyo y calor de sus seguidores y por eso se ha animado a este nuevo reto.

El hermano de Cayetano y Francisco Rivera se ha abierto un canal de Twitch para hablar de todo lo que nos afecta en la actualidad, tal y como ha contado a Outdoor de Telecinco.. Especial dedicación está teniendo de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Siguiendo en la línea que estaba llevando en su canal de Youtube, el hijo de Carmina Ordóñez está haciendo conexiones regulares cada dos o tres días y siempre que puede dedica espacio para la entrevista en profundidad o a hacer una tertulia con otros miembros de Twitch. Con esto deja claro que está afianzado ya en este mundillo y que de no haber antes editado un vídeo en su vida, ahora cada vez se maneja más con estas herramientas y tecnologías. "Qué tenéis que hacer esta noche con la tormenta que hay? Estamos a puntito de empezar. No te lo pierdas que tenemos un montón de cosas. Estrenamos reto", ha comentado Julián Contreras para enganchar una noche más a sus seguidores en un proyecto que tiene ya dos semanas de vida y en donde ya ha grabado y publicado doce vídeos diferentes