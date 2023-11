Está claro que a la hora de hablar de estrellas televisivas, hay un nombre que no puede quedarse fuera: Bárbara Rey. La actriz y vedette española se coronó en la televisión y el cine de destape en los años 70 y desde entonces no ha dejado de acaparar de vez en cuando la atención mediática. 'Una Vida Bárbara' recoge capítulo a capítulo la vida de este personaje televisivo, desde sus destellos a sus tormentos.

Rey ha dejado auténticos momentazos para la televisión que han hecho historia, como aquella noche de pasión con Chelo García Cortés que tanto ha dado de qué hablar. Fruto de una estrecha amistad, nación una noche de pasión desenfrenada que descolocó por completo a la actriz.

En el propio documental Chelo García Cortés habló sin tapujos de cómo se había producido aquel primer encuentro: "Yo no había tenido ninguna relación con ninguna mujer ni me lo había planteado. Era Nochevieja y en ese apartamento estaba José Manuel Parada, un actor argentino, un actor catalán, Bárbara Rey y yo. Esa primera noche de amor no estábamos solas, éramos cinco personas". Con lo que sucedió después, sin embargo, hay informaciones distintas, ya que Bárbara Rey asegura que se quedó en eso, y Chelo García Cortés afirma que hubieron unas cuantas más.

Un amor real

Sin embargo, si hubo una relación que ha "coronado" a Bárbara Rey fue la que mantuvo con él por aquel momento Rey. Lo contó en su segundo capítulo, 'Amores Bárbaros', donde además reveló algún que otro dato acerca de su relación clandestina con Juan Carlos.

La que ha vivido un auténtico festival de la carcajada viendo este capítulo ha sido Marta Riesco, que compartía un fragmento concreto con el que no podía aguantar la risa. "Me ofrecieron presentar el tiempo pero lo que visteis vosotros es el tiempo que estuve sin trabajar" parece que fue una frase que llamó la atención de la influencer.

Tal y como desvela Bárbara Rey en su documental, cuando se quedó sin trabajar acudió nada más y nada menos que al Rey aquella fue la primera respuesta que recibió. "Esa es la ayuda que me dieron por tener una 'amistad', una relación cercana o como queramos llamarlo con el rey. Yo a veces digo 'El Coronitas".

A pesar de la complicada relación que ambos mantenían de manera clandestina, Bárbara Rey no pudo evitar enamorarse. No obstante, aquella relación solo le puso más trabas en su trayectoria profesional. Afirma en su documental la vedette que el monarca tampoco estuvo ahí durante su crisis económica y. pese a conocer la situación. "No movió un dedo".

Un enfado monumental

Bárbara Rey sigue demostrando su carácter y poderío televisivo en algún que otro programa. Hace poco fue la invitada estelar para el programa 'Collapse' de TV3 y no quedaron fuera las preguntas sobre el rey emérito. Sin embargo, no pareció hacerle mucha gracia a la actriz aquella pregunta: "Yo no quiero seguir toda la noche hablando de esto, porque entonces tendría que decir que me habéis mentido. La entrevista previa no tiene nada que ver con lo que estamos hablando".

Pese a no mostrarse muy abierta a hablar de ello en un principio, finalmente Rey estuvo abierta a contestar a alguna de las preguntas y revelar algún dato más, aunque terminó consiguiendo cambiar el rumbo de la conversación rápidamente.