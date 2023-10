Gran Hermano VIP es uno de los grandes buques insignia de Telecinco. El programa trata de ser el salvavidas de la cadena en un momento oscuro en el que la audiencia parece que ha abandonado a la cadena. El programa llega a su clímax los jueves con las expulsiones los domingos con los debates en los que está al frente Ion Aramenidi.

Recientemente, Gran Hermano VIP ha vivido la expulsión de una de las concursantes estrella, pero que no ha aguantado lo que es la vida encerrado. La aventura de Karina en 'Gran Hermano VIP' ha terminado, la cantante ha decidido no continuar en la casa de Guadalix y es que como aunque ha afirmado que está bien en el concurso, no se encuentra al cien por cien y echa mucho de menos a sus seres queridos. "Es inevitable no emocionarse, para mí ha sido muy difícil, pero lo ha dejado bien claro, no puede más", ha entonado Ion Aramendi y Carlos ha querido decir algo, visiblemente emocionado: "Maribel ha sido siempre una mujer que jamás se ha rendido, que tire la toalla admitiendo su debilidad, entre comillas, es muy duro porque tienes que reconocer que ya te faltan las fuerzas, ella seguiría ahí, pero no puede. Solo me faltaría estar con ella y ayudarla".

"No te preocupes, todo va a pasar, vas a poder estar con ella", le ha dicho el presentador para tranquilizarle y Nagore Robles también ha querido decir algo: "Tirar la toalla en este caso no es perder, cuando uno da el máximo, el cien por cien de todo lo que puede... No es un caso que se está beneficiando del abandono, todos vemos que ha hecho todo lo que ha podido, eso para mí es ser una ganadora".

Además, Carlos ha aclarado las dudas que han surgido en redes sociales sobre la marcha de Karina. "Estáis diciendo en redes que es algo precipitado y premeditado porque Karina tiene unos compromisos profesionales, ¿eso es así o no?", ha explicado Ion Aramendi y ha dejado que Carlos responda. "En absoluto. No hay una fecha, el que está hablando con el teatro soy yo. Estaba programado para noviembre y diciembre y al entrar en 'GH' fue el teatro el que me preguntó qué hacemos y les dije que esperásemos porque esto no se puede predecir. Ha habido un cambio de fechas de noviembre a enero. Si están a la venta es cosa del teatro", ha dicho el exmarido del cantante.

Una casa que es historia

Gran Hermano VIP son mucho más que sus concursantes. La casa es un elemento fundamental del programa que ha ido evolucionando en cada edición. Mucho ha cambiado desde que Ismael Beiro se alzó vencedor en la primera edición, haciendo historia de la televisión en España y establecuiendo las pautas de formato de telerealidad que tuvo diferentes variantes en varias cadenas nacionales. La casa de Gran Hermano está ubicada en Guadalíx de la Sierra, una población a las afueras de Madrid que poco tiene de esa imagen de urbe que puede parecer la capital de España y sus alrededores.

En esta zona del noreste de la ciudad se encuentra un barrio con casas que no se pueden permitir todos los bolsillos. Si quieres ser vecino de la casas más famosas de Telecinco, puedes alquilar un chalet con piscina, 3 habitaciones y 200 metros cuadrados por 1.600 euros al mes tal y como aparece en el portal especializado Idealista. También pisos entre 675 y 800 euros de entre 80 y 100 metros cuadrados.