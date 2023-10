Era una de las esperanzas blancas de Telecinco. El programa del que todo el mundo habla. Aquel en el que todo el mundo quería participar y que durante años estuvo guardado en un cajón de Mediaset como consecuencia del juicio por el supuesto abuso que tuvo lugar dentro de la casa. Pero Gran Hermano Vip no ha tenido suerte. Al menos esta vez.

La cena de hoy lo ha cambiado TODO 💥 Llega una oleada de enfrentamientos a la casa de Guadalix 💣 #GHVIP4O pic.twitter.com/2MvafpOTPZ — Gran Hermano (@ghoficial) 4 de octubre de 2023

El estreno del formato de Telecinco ya se situó por debajo de lo que era esperado. Cuando arranca uno de estos programas, ya sea la versión de famosos de Gran Hermano o el mítico Supervivientes con famosos saltando de helicópteros, los audímetros suelen ser generosos con Mediaset. Pero en este caso no lo fueron. Apenas un millón de espectadores quisieron ver el inicio del nuevo programa. ¿Las razones? Hay varias.

Telecinco está en horas bajas. La cadena en general no tiene buena salud. Y si algo saben en la principal cadena de Mediaset es que se puede vivir (y muy bien) de la audiencia de arrastre, que es esa que se obtiene gracias a que los espectadores están viendo otro programa y les “cuelas” tanto intervenciones como cuñas del otro formato. El cambio de presentador tampoco parece que haya sentado bien a Gran Hermano Vip. Muchos echan de menos a Jorge Javier Vázquez. Los famosos que han llegado a la casa no parece que sean del todo famosos. Al menos eso era lo que se criticaba en redes sociales el primer día. Pero bueno, hay que decir también que eso se suele decir cada vez que se inicia un formato con famosos. Los personajes conocidos ya tienen un caché más elevado, las televisiones ya no cuentan con los presupuestos con los que contaban hace años y, además, poco a poco se van dando cuenta de las consecuencias de formar parte de un programa de este tipo. El resto de los programas de la cadena ya no tienen la fuerza para crear polémicas. Hasta ahora cada vez que había un formato como Supervivientes se “metía” a calzador casi un representante de cada programa: un José Antonio Avilés de Fiesta o una colaboradora de Sálvame y otro de El Programa de Ana Rosa de tal manera que cada pequeño programa pudiera defender a su candidato en una suerte de Eurovisión. Pero esta vez no ha sido así.

Y eso de que la audiencia vaya mal no es nada bueno (como es obvio) para Telecinco. El caso es que la principal cadena de Mediaset confiaba tanto en el formato (y había pagado tanto dinero) que quiso hacer lo que hace siempre: rentabilizarlo al máximo. Y para ello colocó varios programas.

Lo cierto es que el inicio de temporada no fue nada bien para Telecinco en general. Otra de sus grandes apuestas, el Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez, acabó fuera de la parrilla tras dos semanas y después de haberse vendido como un formato revolucionario que no consiguió ser más visto que El Hormiguero (por supuesto) pero tampoco que otros formatos como Cuatro Estrellas (la serie de la noche de TVE), First Dates o El Intermedio en La Sexta.

Una vez eliminado Cuentos Chinos Telecinco decidió que el tiempo que va antes del Prime Time era bueno para promocionar otros formatos como Gran Hermano. Y colocó un nuevo programa con Lara Álvarez en el que la presentadora asturiana cuenta el día a día de la casa. Pero no parece que haya mejorado mucho.

Y es que la estrategia era llenar varios días a la semana con Gran Hermano. Pero no funcionó. De hecho la idea de que haya gala martes y jueves y debate los domingos se acaba de ir al traste. Telecinco ha dicho adiós fulminante a la gala de los martes, que ya no se va a emitir más y que este martes vivió su última emisión.

Los concursantes no saben nada de lo que está pasando. Estaban todos en el salón esperando la gala y cuando no recibieron noticias se temieron lo peor: o el programa había sido cancelado o, incluso, creyeron que había llegado otro Covid. Lo cual no tendría mucho sentido que les preocupara porque encerrados ya están.