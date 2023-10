Está claro que tener un hijo cambia totalmente la manera de ver la vida y las preocupaciones de sus padres. Por eso, sorprende en gran medida a la audiencia ver cambiar de un día para otro la vida de cualquier personaje público ante tan sorprendente noticia.

Muchos de los personajes que frecuentaban por norma general los platós y realities reducen su vida pública un poco más cuando les llega la noticia de que hay un nuevo integrante en la familia. De momento, ya han sido unos cuantos los concursantes de programas como Supervivivientes, Gran Hermano o La Isla de las Tentaciones los que han dado este nuevo paso en su vida.

Tan solo unos años después de verles por primera vez en la televisión, llama mucho la atención la evolución de muchos de los personajes más queridos del público. La edad adulta les pone un paso más cerca de traer un niños al mundo; un proceso por el que ya están pasando personajes como Marta Peñate o Fani Carbajo.

Una que dejó al público boquiabierto con la noticia de un embarazo fue Lucía Sánchez, ex de La Isla de las Tentaciones. La ahora creadora de contenido esperaba un bebé junto al que ya no era su pareja en ese momento, Isaac. Sin embargo, las idas y venidas despistaron el público durante meses hasta que decidieron separarse por completo y estalló la guerra.

Ahora, ambos se dedican a soltar indirectas y comentarios el uno sobre el otro, ya que el tener una hija en común pone las cosas aún más difíciles. Estas últimas semanas la temperatura ha subido aún más y ambos han salido dar la cara entre lágrimas a través de sus redes sociales.

Después de que Isaac saliera llorando para explicar que no estaba en Cádiz con su hija por la enfermedad de su padre, Lucía no quiso contestar directamente, pero agradeció a sus seguidores el apoyo.

Esta vez ha sido ella la que ha iniciado un directo en el que mostraba un rostro totalmente compungido al que ella misma daba explicación: "Estoy un poco llorosa y eso que tengo un filtraco. Si viérais la cara que tengo de haber llorado todo el día".

Sus seguidores quisieron saber si el motivo por el que estaba así eran los vídeos que le llegaban sobre su ex pareja, a lo que ella contestó contundentemente que no. "Ya llevo así mucho tiempo. A mí las cosas que ahora me afectan son las cosas de mi niña. ¿Vosotros creéis que con las cosas que he vivido me voy a poner así por un vídeo de ligoteo?".

Al comentario de una espectadora que le dijo que los niños dolían mucho, Lucía le dio toda la razón: "No veas que si duelen". Hablando de su hija empezaron a saltarse las lágrimas de nuevo: "La quiero ahora más que cuando nació". Además, compartió la influencer el hecho de que la niña lleva primero su apellido y después el de Isaac.

Una relación plenamente mediática

La ahora creadora de contenido acudió a la isla junto al que en aquel momento era su novio, Manuel, aunque la experiencia para ella fue terrible. Allí fue donde conoció a Lobo -Isaac-, que durante todo el programa fue el pretendiente de su amiga Marina. Eso sí, lo suyo no pareció salir adelante y terminaron separándose fuera de la casa.

El acercamiento entre Isaac y Lucía terminó provocando que saltaran las chispas y comenzó una relación de lo más complicada ya desde su paso como pareja en La Última Tentación. Tras muchos meses de idas y vueltas y un embarazo sorpresa para la audiencia de por medio, decidieron terminar con la relación de una manera no tan amistosa.