Uno de los colaboradores más polémicos de TardeAR, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, es Mario Vaquerizo. Y es que el colaborador ha vuelto a liarla al hablar sobre la contaminación, dejando al resto de sus compañeros atónitos: "No somos Heidi".

Y es que Mario Vaquerizo aseguró en el programa que "estoy a favor de la contaminación, pero cómo no vamos a estar a favor de la contaminación… es que no somos Heidi que vivimos en el campo. ¿Cómo voy a ir yo andando de Vicálvaro, donde viven mis padres, a la Gran Vía que es donde vivo yo? ¿En bici? No puede ser ¿En dron? Tampoco, ¿en tirolina?... tendré que ir en un coche”.

Un comentario que formó todo un revuelo en la mesa y que acabó con Mario Vaquerizo pidiendo ayuda a Ana Rosa: "Jefa, reconduzca esto", le dijo, a lo que ella contestó que "esto no hay por donde reconducirlo".

Mario Vaquerizo es un personaje mediático español conocido por su versatilidad y su estilo único. Nacido el 11 de marzo de 1974 en Madrid, España, Vaquerizo se ha destacado como cantante, presentador de televisión, representante de artistas y escritor. Su personalidad extravagante y su actitud desenfadada lo han convertido en una figura carismática en la cultura pop española.

Una de las facetas más conocidas de Mario Vaquerizo es su carrera musical. Es el vocalista de la banda de rock "Nancys Rubias", un grupo que ha logrado éxito en la escena musical española. Su estilo provocador y sus letras irreverentes han capturado la atención de un público diverso.

Televisión

Además de su carrera musical, Vaquerizo ha aparecido en numerosos programas de televisión en España, como ocurre ahora con TardeAR. Su sentido del humor y su franqueza en la pantalla lo han convertido en un personaje querido por el público.

Mario Vaquerizo también ha escrito varios libros en los que comparte sus experiencias y reflexiones, lo que demuestra su talento como escritor. Su presencia en redes sociales, donde comparte su día a día y su visión única de la vida, ha consolidado su estatus como una figura relevante en la cultura pop española.

Por su parte, Ana Rosa Quintana es una de las principales caras de Telecinco, aunque cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Sus comienzos están en Radio Nacional de España, aunque su salto a la televisión lo pegó en 1982 para presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después se traslada a Nueva York, donde trabaja como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

Regreso a España

En 1987 vuelve a España pasando por distintas emisoras de radio, pero no volvería a la televisión hasta 1994, concretamente a Telecinco, donde presentó el programa Veredicto. Años después salta a Antena 3 con un programa de testimonios llamado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y después pasaría a copresentar Extra Rosa con Rosa Villacastín.

Tras dejar Extra Rosa comienza Sabor a ti, un programa que catapultó a Ana Rosa Quintana, convirtiéndose en una de las principales caras de la cadena. La presentadora volvió a saltar de cadena en 2005, poniéndose al frente de El Programa de Ana Rosa que competiría con María Teresa Campos, que se había cambiado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa Quintana logró conquistar a la audiencia y el programa de la Campos fue retirado de la parrilla.

Actualmente, Ana Rosa Quintana se encuentra al frente de TardeAR, el programa de tarde de Telecinco que sustituye oficialmente a Sálvame.