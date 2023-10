Alba Carrillo dispara a matar. La modelo e "influencer" ha demostrado ser toda una diva de la ironía en una de sus últimas "stories" de Instagram. Aprovechando los cambios en Telecinco y el gran debut de Jorge Javier Vázquez en "Cuentos Chinos", la madrileña le ha dado un repaso a él y a toda la cadena.

Nacida en Madrid en 1986, Alba Carrillo saltó a la fama en 2007 por su participación en "Supermodelo", un programa en el que acabó en cuarto puesto. El concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y también a la pequeña pantalla. Primero como colaboradora de "Amigas y conocidas" y posteriormente pasó por lo splatós de "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" o "Mujeres y hombres y viceversa".

Su vida privada también ha dado que hablar, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con numerosos famosos. Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera han sido algunas de sus parejas. En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto. Se llama Lucas y tiene once años.

Alba Carrillo salió de Telecinco por las malas, despedida. Y después denunció a la cadena. Desde entonces las relaciones están rotas. Pese a ello, la modelo no deja pasar oportunidad para cargar tintas contra el grupo Mediaset. Y eso es lo que hizo ayer mientras se desmaquillaba.

"Estuve viendo cuentos chinos, me esperaba más. Aunque hay cosas de él que no me gustan, creo que la televisión está en sus manos. Si no lo salva él no lo salva nadie", comenzó dicieno Carrillo, quien considera que la programación de Telecinco parece "un partido de tenis". "Cómo pasan aquí de azulismo extremo por la mañana a rojismo extremo por la tarde, por más que quieren hacerse los neutros. Creía que los cuentos chinos era un alusión a la señora de los 60 pisos AirBnb en Sevilla y estaba haciendo esto porque Usera es ahora Chinatown", agregó luego, lanzándole un claro dardo a Ana Rosa Quintana.

Además, también cargó contra el panorama televisivo general. "Pongo ahora la tele y no sé qué cadena estoy viendo. Ya me pasó este verano, porque les falta firma. Les falta saber qué estás viendo. Hay colaboradores que están en una cadena y cambian. Todo el día pululando por todas las cadenas. Falta exclusividad", sentenció.

Se explayó sobre el tema: "Hecho en falta creatividad, tanto en los personajes como en los contenidos. Es todo como que es lo mismo todo el rato. Y al final entre todos la mataron y ella sola se murió. Que sigan echando el partido de tenis en la pasada cadena gloriosa (Telecinco)", dijo antes de concluir: "¿Y al final el match point sabes quién se lo lleva, no? Mi Sonsoles, que es una genia y la amo y refleja perfectamente en su trabajo cómo es ella como persona".