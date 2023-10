La detención del actor español Gabriel Guevara en Italia, en el marco del Festival de Venecia donde presentaba una película en la que aparece, es "una aberración legal sin ningún sentido", ha dicho a EFE su abogado Pedro Fernández González, que sigue el caso desde Madrid.

"Se le ha retenido, que no detenido -precisa el abogado-. Es un ciudadano español al que reclaman por un proceso del que ya fue absuelto aquí con toda justificación y merecimiento y que esa orden se haya mantenido, que no sé ni cómo por qué, es incomprensible, creo que se va a resolver muy rápido", afirma.

Según explica, la vista del caso se había programado para esta misma mañana, por lo que espera, a mediodía de hoy lunes, que su defendido "ni siquiera vaya a juicio".

La detención del actor, hijo de la modelo y actriz Marlène Mourreau, se produjo el pasado sábado en Venecia por una orden de detención internacional que pesaba sobre él por un delito de violencia sexual ocurrida en Francia en el pasado, aunque no se precisó cuándo al trascender su detención.

"Si es que eso de lo que le acusan, está pasado, absuelto y prescrito, es una cuestión totalmente administrativa de una orden que ha quedado pendiente, no entendemos cómo ni por qué -insiste-, y ha dado lugar a un proceso irregular, ilegal no sé, pero irregular es", detalla el letrado del Grupo Hereda.

Fernández González se ha mostrado visiblemente molesto por lo publicado en medios italianos, "dando a entender que ha violado a alguien en Venecia, y claro, si eso es lo que se cuenta, que es totalmente mentira, le hace mucho daño a este chaval", que se encuentra en estos momentos "bastante" afectado.

El caso de agresión sexual por el que fue acusado y después absuelto tuvo lugar hace nueve años, cuando Guevara tenía 13, por la denuncia de una prima "que se enfadó con él", en palabras del abogado.

Guevara, conocido por su participación en series como "Skam España" o "HIT", se encontraba en Venecia defendiendo la película "Culpa mía", adaptación de la novela superventas de la escritora Mercedes Ron para Prime Video.

Tras conocer la noticia, fuentes de Prime Video han confirmado a EFE que "de momento" el caso está en manos de su abogado y hasta que no avancen las informaciones de forma precisa no van a comentar nada al respecto.

En Fiesta han comentado este tema y declaran que la situación de Marlene Mourreau es desesperada porque en todos estos días no ha podido ponerse en contacto con su hijo, ya que le tendrían sin teléfono: "Marlene se tira día y noche llorando, sin parar, en una semana ha perdido siete kilos".

La propia actriz francesa ha hablado en exclusiva para 'Fiesta' y ha explicado que sabe perfectamente quién es la persona que hace años denunció a su hijo por presuntos abusos sexuales, alguien que lo que busca es hacerle daño a ella:

"Por lo menos ya sé que mi hijo está libre pero no sé por qué no le puede coger el teléfono, le han quitado el teléfono porque tiene que centrarse en los ensayos de su nuevo trabajo (...) El daño está hecho y eso no se lo voy a perdonar a la persona que lo ha hecho, es alguien que me odia desde siempre, confío en el karma y esa persona va a caer, ya me voy a encargar yo también de que caiga, porque nadie sabe cómo soy yo cuando quiero venganza".