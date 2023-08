Hace ya bastantes días que terminó Supervivientes 2023, pero esta última edición del reality de Telecinco ha sido tan caliente que los rescoldos de la hoguera de la polémica siguen candentes en redes sociales. Y por este motivo emergió estos días un zasca lanzado por Jonan Wiergo, uno de los finalistas, a un comentario de un hater de Adara.

Precisamente Adara Molinero es la concursante que más pasiones levanta en las redes sociales, tanto por un lado como por otro. Acumula una legión de activos y fieles seguidores, pero, por contra, también ha sumado algunos haters, incluidos muchos defensores de Asraf durante el programa que entienden que Adara traicionó vilmente en la isla al prometido de Isa P.

Las comentadas vacaciones de Jonan, Adara y Bosco

Han sido los tres finalistas de Supervivientes quienes han mostrado que su unión va más allá del concurso recientemente con un directo compartido con sus seguidores, repleto de risas y buen rollo durante un viaje de vacaciones. Jonan Wiergo, Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú fueron los que más aguantaron en Supervivientes 2023. Y el tiempo juntos les ha servido para estrechar lazos.

En su directo en las redes sociales se confirmó, por ejemplo, que Bosco tiene el culo blanco, bien blanquito. Que a sus nalgas no llegó el bronceado de tantos largos días en las playas de Supervivientes. Un seguidor se lo preguntó y Adara le leyó la pregunta: "¿Por qué tienes el culo tan blanco?". Y el sobrino de Pocholo respondió a su manera: "Pues, pues... que no hago topless". Aunque técnicamente no es riguroso lo que dijo, todo el mundo le pudo entender...

Y se confirmó, por supuesto, que mantiene su relación de noviazgo con Adara, iniciada en el tramo final de Supervivientes. "Se les ve bien, ¿no? Están a gustito...", dice en un momento del directo Jonan Wiergo.

Gran zasca de Jonan a un hater de Adara

De hecho, Jonan se ha destapado como fiel escudero y gran defensor de Adara. Es por eso que saltó con un comentario duro que puso un hater en las redes, criticando el papel como madre de la concursante de Supervivientes a raíz de que compartiese el directo junto a Jonan y su pareja, Bosco.

"La súper mamá. Casi cuatro meses sin ver a su niño y llega y lo primero que hace es pirarse con su nuevo novio-reality en vez de estar a tope con su niño", señaló un crítico con Adara. Jonan no tardó en saltar puesto que el tuit faltaba a la verdad y quiso aclarar que Adara se llevó a su hijo a las vacaciones.

"La súper mamá estaba con su niño de vacaciones, a tope. No sabes lo increíble que se lo ha pasado; no solo el niño, sino todos. Deberías dejar de juzgar a las madres, pero, sobre todo, deberíais dejar de juzgar a otras mujeres que hacen con su vida lo que quieren", replicó Jonan Wiergo.

Y, evidentemente, la respuesta en forma de zasca del finalista de Supervivientes está siendo muy compartida y aplaudida por los muchos defensores que mantiene Adara Molinero.