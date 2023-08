Aunque parezca que todo es fiestas y glamour, la vida real de las influencer también tiene otros espacios un poco más oscuros y desconocidos. Sin embargo, hay veces que alguno de ellos decide sincerarse con sus seguidores y confesar cosas que creían insospechables. Eso es lo que le ocurrió a una famosa influencer, que contó en sus perfiles que "tuve un aborto".

Y es que muchas veces los influencers quieren estrechar su relación con los seguidores, que los vean más humanos y no tan incalcanzables. Este es el caso de Laura Escanes, que decidió abrirse a las preguntas de sus seguidores y responder sin ningún pudor.

Laura Escanes Es conocida por su trabajo con la marca Majorica y por haber desfilado en la 080 de Barcelona y en la New York Fashion Week para la marca Custo Barcelona. En 2018 lanzó su primer libro de poemas, Piel de letra.

La influencer comenzó en 2015 la carrera de periodismo en la Universidad Ramon Llull, pero tuvo que abandonarla al no poder compaginar los estudios universitarios presenciales con su trabajo. En el año 2018 comenzó el grado en comunicación en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) que incluye periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual.

Creó su perfil de Instagram en 2012 por recomendación de su padre para compartir fotos de sus viajes. Desde entonces, ha ganado popularidad en la red social.

En 2015 colaboró con la marca de joyas mallorquina Majorica para la campaña publicitaria Why Not. En 2016 desfiló en la 080 Barcelona Fashion Week con la marca Custo Barcelona y ese mismo año debutó en la New York Fashion Week desfilando para la misma marca.9 En noviembre de 2019 asistió como invitada a la Gala People in Red de la Fundación Lucha contra el Sida.

En 2022 Laura gana el premio Lifestyle en la primera gala de los Premios Ídolo. También en 2022, se anuncia su fichaje como concursante del programa de Antena 3, El desafío, siendo la segunda influencer en concursar después de su amiga María Pombo. Este año se dio a conocer que Escanes sería la presentadora de un programa de telerealidad en la cadena TV3.

Vida personal

En cuanto a su vida personal, mantuvo una relación de dos años con el jugador de póker profesional Ferran Reñaga. Poco después de su ruptura, en 2015, comenzó una relación con el presentador de televisión y publicista Risto Mejide, 22 años mayor que ella. Se casaron el 20 de mayo de 2017 en Mas Cabanyes. El 2 de octubre de 2019 tuvieron a su hija, Roma. Anunciaron su separación en septiembre de 2022. Desde septiembre de 2022 mantiene una relación con el cantante Álvaro de Luna.

Es Laura Escanes una de las influencers más cercanas con sus seguidores. Y fue uno de ellos el que le preguntó directamente si había sufrido un aborto. Ella, con toda sinceridad, aseguró que "una vez".