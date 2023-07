Roberto Brasero es uno de los 'hombres del tiempo' más populares de nuestro país. El meteorólogo de Antena 3 se ha ganado el cariño de la audiencia con sus acertadas predicciones del tiempo y, como no podía ser de otro modo, ha querido pronunciarse sobre el clima que acompañará a Tamara Falcó y a Íñigo Onieva en su boda.

Será el próximo 8 de julio cuando la pareja se de el 'sí quiero' en el palacio de El Rincón en la localidad madrileña de Fuente del Fresno y, teniendo en cuenta los infortunios que han sufrido la marquesa de Griñón y el empresario desde que anunciaron su enlace -ella sufrió un esguince y se quedó sin vestido de novia a 50 días del gran día, mientras que él se ha quedado sin trabajo al romper su contrato de relaciones públicas de los restaurantes 'Tatel' y 'Totó'- lo que les faltaba sería que la ceremonia se viese empañada por una inoportuna tormenta de verano que empañaría su boda.

Una posibilidad que Roberto Brasero ve remota a pesar del temporal que está sacudiendo a buena parte de nuestro país en los últimos días: "Para el 8 de julio da tiempo a que llueva y deje de llover. Yo creo que para ese día, por probabilidades no debería llover". "Vamos viendo. Vamos viendo, que como están las cosas no vayamos a tener una tormenta el 8 de julio" ha añadido divertido, apuntando que "Tamara y Dana no deben ir juntos" en ningún caso.

"Es raro que el 8 de julio te pille una tormenta. A principios de julio no es lo habitual. En una situación normal no debería haber tormenta, sino un calor que ahora no tenemos. Sin embargo se están dando en esta boda cosas que no son normales, con lo cual ya veremos" ha finalizado con una sonrisa, confiando en que si finalmente el 'sí quiero' de Tamara e Íñigo está pasado por agua, la pareja tendrá "pensada una alternativa" para poner a cubierto a sus invitados.

Invitados de lujo

Durante la emisión de 'Mi casa es la tuya', Bertín Osborne no perdía la oportunidad de hablar con Fernando Verdasco y sus familiares más cercanos para conocerle más a él y cómo es su vida fuera de la pista de tenis. Como no podía ser de otra manera, no faltaron las preguntas sobre la tan esperada boda de la familia.

Durante la preparación de la comida, el presentador no se cortaba y le preguntaba al tenista, sin pelos en la lengua si confiaba en que Tamara Falcó podrá celebrar su boda a pesar de todos los inconvenientes. Sin poder evitar reírse, Fernando Verdasco aseguraba que tiene sus esperanzas puestas en ese gran día e incluso proponía un brindis por ella y por Íñigo Onieva.

Minutos más tarde, llegaban Ana Boyer, José Verdasco, padre del tenista, y Sara Verdasco para disfrutar de una comida al aire libre. Era entonces cuando la hermana de la marquesa de Griñón hablaba de su relación con los hermanos Iglesias. El tenista recordaba lo bien que se lleva con ellos, a lo que Ana respondía que es difícil que se vean a menudo ya que no tienen su residencia habitual en España.

Tras unos segundos, Ana Boyer aseguraba que "ahora vendrán" refiriéndose a Julio y Enrique Iglesias, a lo que su marido respondía "sí, Julio". Entre risas, el presentador preguntaba de nuevo si confían en que esa boda se vaya a celebrar y Ana respondió sin pensárselo que por supuesto que iba a tener lugar.