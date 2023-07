A pesar de que comenzaron su relación el pasado verano, si algo caracteriza a Vanesa Romero y a Santi Burgoa es su discreción. Intentando vivir su amor al margen del foco mediático, no ha sido hasta este fin de semana cuando la pareja ha decidido dejar a un lado su timidez ante las cámaras para posar juntos y enamorados por primera vez durante la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga.

Felices y muy enamorados, la actriz y el periodista han derrochado amor y felicidad y, confirmando que están atravesando una de las etapas más dulces de sus vidas, han explicado que si no han dado hasta ahora el paso de 'oficializar' su amor públicamente ha sido porque son "prudentes, reservados, muy de nosotros mismos".

Más hablador que nunca, Santi no ha tenido problemas en responder a las preguntas de Europa Press sobre si tienen planes de boda o si les gustaría ser padres, confesando que aunque "no descartamos nada, estamos disfrutando del momento". "El Día del Padre es muy pronto, no nos da tiempo" ha bromeado.

Eso sí, sobre Alba Carrillo -con la que mantuvo una relación entre 2019 y 2021 y con la que mantenía una especial 'amistad' que se rompió cuando la modelo descubrió que Santi estaba compaginándola con Vanesa Romero y con otra chica a la vez que le prometía amor eterno- ni una palabra: "Gracias, de verdad, gracias. ¿Algo más?".

Unas declaraciones y un romántico posado público con la protagonista de 'La que se avecina' que Alba ha visto en 'Ya es mediodía' y que le han hecho estallar en carcajadas al escuchar a su exnovio decir que es "súper discreto". "Me muero por favor" ha asegurado la colaboradora llorando de la risa.

"Me sorprende mucho porque no es el Santi que yo conocí, pero después de conocer a la amante y todo*" ha añadido, reprochando que la discreción de la que ahora presume no era tal cuando estaba con ella: "Conmigo no era una postura discreta, era insultante incluso. Se supone que era un periodista serio que no quería mezclarse con la farándula y ahora está ahí expuesto como en los mercadillos diciendo '¿Queréis algo más?'"

Y es que para Alba lo que Santi ha hecho en su primer posado con su nueva novia "es un papelón". "Ahí hay dos actores juntos y me parece muy bien" ha dejado claro, confesando que "si Vanesa fuera mi amiga yo no se lo deseaba".

Vanesa Romero es una actriz conocida especialmente por sus apariciones en Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Respecto a esta última ficción,. la actriz ha confesado que su participación en la misma ya ha terminado. “No volveré a La que se avecina porque estoy embarcada en otros proyectos y no podría compaginarlos con las largas sesiones de trabajo de la serie”, ha confirmado en una entrevista reciente a Pronto.