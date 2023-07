Tres meses después de su marcha a Abu Dabi, Froilán es una nueva persona. Atrás quedaron las fiestas, los escándalos y las polémicas; en Emiratos el hijo de la Infanta Elena pasa mucho tiempo con su abuelo el Rey Juan Carlos, lleva una vida tranquila, tiene un reducido grupo de amigos y está dedicado en cuerpo y alma a la labor que le han encomendado en la petrolera ADNOC, en la que trabaja desde el pasado marzo.

Según ha publicado el diario 'La Razón' este fin de semana, el sobrino de Felipe VI es una de las personas que se está encargando de la preparación de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas -COP28- que se celebrará en Dubai del 30 de noviembre al 12 de diciembre.

Dispuesto a que todo salga perfecto y a causar buena impresión en este proyecto de gran envergadura que reunirá a gran parte de los líderes mundiales, Froilán no viajará este verano a España, ya que completamente volcado en su trabajo, habría renunciado a tener vacaciones.

Una información que Jaime de Marichalar -que se ha reencontrado con la Infanta Elena en la plaza de toros de Las Ventas- ni confirma ni desmiente. Muy serio, y sin aclarar si había podido saludar a su exmujer, el exyerno del Rey Juan Carlos abandonaba el lugar muy serio y sin pronunciarse sobre el nuevo trabajo de su hijo en Abu Dabi.

Tampoco ha hablado sobre las críticas que ha recibido en los últimos tiempos Victoria Federica por su trato a la prensa, dejando en el aire si él es uno de los que le ha dado un toque de atención a su hija para que se comporte con más amabilidad ante las cámaras si quiere triunfar como influencer.

Victoria Federica de Marichalar de Borbón, hija de la Infanta Elena, se ha convertido en todo un referente de moda para muchas jóvenes de nuestro país. Hace unos meses daba el salto a la esfera pública apareciendo en grandes photocalls de marcas a los que no había acudido nunca y ahora ha desvelado el por qué de esta metamorfosis.

"Tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer. Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique" comenta Victoria Federica, aunque añade: "Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver. Si puedo usar esa relevancia para servir como altavoz de causas solidarias, por supuesto, lo haré sin dudar".

Vida privada

Influencer o influyente, la verdad es que la vida privada de la sobrina del rey Felipe también importa al público general. Y por eso en El Programa de Ana Rosa trataron su posible nueva ilusión con el piloto de motociclismo Albert Arenas, con el que coincidió en el concierto de Coldplay. Fue la reportera Leticia Requejo la que contó que "tienen una relación especial, no me la catalogan de noviazgo pero él siempre le propone planes, es un partidazo".