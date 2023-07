Las elecciones generales del próximo 23 de julio han pasado a convertirse en el tema estrella de las tertulias matinales, que dedican gran parte de sus escaletas a analizar la precampaña que ya están llevando a cabo los partidos políticos. Pero además, como era de esperar, el adelanto de los comicios también han trastocado los planes veraniegos de los principales rostros de la televisión.

Una de ellas es Ana Rosa Quintana, que esta mañana ha confirmado que estará al frente de su programa en unas fechas decisivas para el futuro del país. "¿Alguno pensabais iros de vacaciones en julio?", les ha lanzado a sus colaboradores para, seguidamente, responder ella misma a su pregunta: "Yo también, pero ya no". Joaquín Prat, copresentador de las mañanas de Telecinco, ha aclarado entonces que sí tendrán unos días de descanso: "En julio nos vamos de vacaciones tú y yo. Alternancia". "Iremos y vendremos, una semanita nos iremos, pero vamos a estar aquí", ha matizado entonces la presentadora titular. Más adelante, Ana Rosa ha puesto el foco en la fecha elegida para las elecciones: "La gente va a votar el 23 de julio. Va a votar con mucho calor, no sé si esto va a afectar en su intención de voto o no". "Las personas mayores pueden ir a votar a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. El problema lo encuentro en los colegios electorales, no sé si todos tienen ventiladores y aire acondicionado para quienes estén en la mesa", ha reconocido.

Nueva incorporación en la cadena

Antonio Hidalgo vuelve a Telecinco más de dos décadas después de copresentar con Ana Rosa Quintana el magazine 'Sabor a ti'. Sin embargo, el presentador no desarrollará su papel habitual, sino que vuelve a la cadena como colaborador. El comunicador ha aparecido esta misma tarde en 'Fiesta' para anunciar que se unía al elenco de colaboradores. Tendrá una sección propia con vídeos virales.

Tras alcanzar su pico de popularidad como copresentador de 'Sabor a ti', Hidalgo encadenó varios proyectos, principalmente como colaborador o concursante, sin gran éxito. Su último proyecto conocido data del año 2020 en La 7, televisión autonómica de Murcia.

Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, entrevistó a Yaiza, concursante de Supervivientes , durante la edición de este sábado. Una concursante muy polémica que hizo que los colaboradores levantasen la voz respecto a las diferentes versiones que mostraba. Sin embargo, la presentadora tuvo que abroncar a una de sus colaboradoras: "Aquí no blanqueamos a nadie".

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Cambios en verano

Mediaset está cerrando en estos días los últimos detalles de la programación veraniega de Telecinco. Además de diferentes estrenos en el horario de máxima audiencia, la compañía mantendrá su apuesta por el directo de lunes a viernes con 'El programa del verano' en las mañanas y el estreno de 'Así es la vida' con Sandra Barneda en las tardes, tras hacer oficial la cancelación definitiva de 'Sálvame'.

Y en lo que al fin de semana se refiere, los directivos han decidido que también seguirán con las emisiones de 'Fiesta', que durante las semanas que Emma García se vaya de vacaciones estará presentado por María Verdoy y Frank Blanco, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

De esta manera, la cadena apuesta de nuevo por la periodista tras confiarle la conducción de 'Rediséñame', el concurso de diseño de Divinity de la mano de Vinted, que se emitió este trimestre en la sobremesa de los domingos.

María Verdoy ya presentó el pasado verano la recta final dedicada a las noticias del corazón de 'Ya es mediodía' en Telecinco y ahora se pone al frente del magacín vespertino producido por Unicorn Content, del que forma parte como integrante de la redacción y una de sus principales prescriptoras de contenidos.