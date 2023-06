Miguel Bosé es un hombre de extremos. En sus afirmaciones y también en las reacciones que genera en la gente. Muchos le aman, otros más bien lo contrario. Y especialmente en los últimos años después de que mostrase opiniones muy polémicas en temas sensibles.

Lo que resulta innegable es que Miguel Bosé no se muerde la lengua. Ni está dispuesto a mordérsela. Y así lo demuestra en el programa de Televisión Española (TVE) Cover Night, presentado por Ruth Lorenzo y donde Miguel Bosé ejerce de jurado junto a Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán.

Los veredictos de Miguel Bosé son de los más esperados en Cover Night. Algunos incluso han generado polémica de por sí, como no podía ser de otra forma. Así ocurrió con un comentario a un participante en el concurso de cantar en el que dijo: "Eres el primer concursante que sale marcando paquete".

También pasó lo mismo con otro concursante que hizo una versión de "I will survive", de Gloria Gaynor. "Hay que ser muy mariquita, para decirlo bien. Es que si no, no se dice bien. La próxima vez que la cantes ponte una boa, algo que no nos haga sospechar que eres tan 'straight' (hetero)", le espetó. Según el afamado cantante español, afincado en México, "esta canción no la puede cantar un hetero". Y argumentó: "Es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight (heterosexual)". Finalmente, Norbert, el concursante tan duramente juzgado por Miguel Bosé, no pasó el corte, pues el jurado no le apoyó mayoritariamente. Y el comentario generó una riada de críticas hacia Bosé en las redes sociales.

Lo que cobra Miguel Bosé de TVE

Pues bien, la revista "Semana" ha desvelado lo que cobraría Miguel Bosé por cada programa de Cover Night. Según está información, el famoso cantante percibiría 25.000 euros por cada programa en el que emite su veredicto y ha vertido varios polémicos comentarios como los ya citados.

En total, la cadena que se nutre de las arcas públicas tendría un presupuesto de diez millones de euros para el concurso Cover Night y sus 12 programas. De ellos, 1,2 millones irían destinados a pagar el sueldo del jurado y, al parecer, cada uno de sus integrantes, Miguel Bosé entre ellos, ha percibido 25.000 euros por cada programa.

La información trascendida ha generado el polémico bombazo esperado, habida cuenta de que se trata de TVE, la cadena pública, y de un alto caché destinado a un personaje que últimamente ha generado un elevado nivel de controversia, como es Miguel Bosé.