Sofía Suescun está de viaje por Japón junto a un destacado grupo de influencers entre los que se encuentra Dulceida. Pero no todo es visitar sitios, sino que la influencer también ha aprovechado este viaje para lucir un vestido de Zara con el que rompe corazones y que cuesta mucho menos de lo que te podías esperar.

Sofía Suescun pasó de ser uno de los rostros más codiciados de la televisión a desaparecer. Todo ello se debe al veto que le ha implantado Telecinco. Desde entonces, no se le ha visto en ningún programa del "Universo Sálvame". Todo lo contrario. La exganadora de "Gran Hermano" tiene numerosos proyectos en cartera. De hecho, en las últimas semanas ha realizado trabajos para marcas de la talla de Netflix o Amazon Primer Vídeo.

Eso sí, las plataformas de vídeo no la intentan fichar como actriz. Tratan de explotar su imagen. No es para menos. Sofía Suescun es toda una "it girl". Cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, lo que le convierte en una auténtica "influencer".

Sofía Suescun nació en Pamplona en 1996. Se hizo famosa en 2015 tras ganar "Gran Hermano 16. Posteriormente participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa". Fue entonces cuando se adentró en el "Universo Sálvame". En 2018 participó en "Supervivientes", y nuevamente volvió a alzarse como vencedora. Desde entonces y hasta hace unos meses fue una habitual en los platós de Telecinco.

Sin embargo, de un tiempo para acá, no ha vuelto a aparecer en Telecinco, aunque sí ha sido imagen de numerosas campañas con diferentes marcas y compañías. Y fruto de estas colaboraciones es su partida de España. La influencer se va, junto a otro grupo de influencers, hasta Japón. Se trata de un viaje organizado por una empresa que busca vuelos baratos. Y entre las muchas fotos que la influencer muestra, hay una en la que posa con un vestido que ha sido muy destacada.

Se trata de un vestido de tul estampado, semitransparente de cuello redondo y manga sisa. Tiene el detalle de frunces ajustables con cordones en laterales y el bajo con abertura laterales. Lo mejor es su precio, 39,95 euros.

Seguro que se agota muy pronto.