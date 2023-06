A pesar de que hace 23 años que pasaron por la academia más famosa de la pequeña pantalla, los protagonistas de la primera edición de 'Operación Triunfo' continúan de plena actualidad. Hace pocas semanas Gisela sorprendía al confirmar que, durante el concurso, tuvo algo más que una amistad con David Bustamante. Algo que se rumoreó intensamente en su día pero sobre lo que ninguno se había pronunciado hasta ahora: "Fue como un roneo más que una cosa salvaje, como un amorío de verano. Éramos 16 chicos, 8 chicos y 8 chicas, con las hormonas, todo el día juntos, viviendo una experiencia única... Pues al final surgen mil millones de cosas" confesaba con naturalidad la catalana.

Unas declaraciones que desataron un gran revuelo y que no sentaron demasiado bien al cantante de 'No soy un superman'. "Era algo que sabía todo el mundo y no hacía falta rescatarlo" aseguraba muy serio en su última aparición pública.

Ahora es Chenoa la que ha querido quitar hierro a la historia de amor que vivió con David Bisbal tras su paso por la academia de OT. A pesar de que su relación duró cuatro años y fue la más querida por los incondicionales del popular talent musical, la artista prefiere no echar la vista atrás y con un revelador "es muy antiguo eso, 23 años es mucho ya", ha dejado en el aire si borraría al almeriense de su vida.

A pocos días de celebrarse Eurovisión y después de desear suerte a Blanca Paloma en el festival, la argentina ha confesado que "no sabe" si se atrevería a representar a nuestro país tras su experiencia como corista de Rosa López en el año 2002.

La polémica rodea de nuevo a los triunfitos. Tras las declaraciones de Chenoa dejando claro que no considera a Rosa López su amiga, ahora ha sido Manu Tenorio en el que ha vuelto a poner a los concursantes de 'OT 1' en el ojo del huracán al desvelar a Europa Press que la relación con sus compañeros está rota y el grupo de WhatsApp que tenían desde hace años se ha eliminado: "Se ha enfriado un poco la cosa, últimamente la gente está muy dispersa".

Unas declaraciones a las que Nuria Fergó ha intentado quitar hierro durante la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga, confesando que no entiende "por qué le dáis tanta importancia a esas cosas". "Eso pasa hasta con los grupos que hacemos de amigos. Hay temas que están recientes y luego se aflojan y luego otra vez, esto es lo mismo" ha añadido, asegurando que aunque "el grupo está, está parado".

"Yo no me he quitado, el grupo está ahí. Yo no le doy importancia a eso. Cada uno tiene, tenemos mil cosas. ¿Tú tienes grupo de amigos y estás todo el rato pendiente? Nosotros igual" ha explicado, dejando claro que con más o menos contacto entre ellos, "lo importante es que somos compañeros y nos respetamos y queremos lo mejor para el otro".

"No preocuparos que estamos muy bien, cada cada uno aguantando su vela. Ya lo dijo Chenoa, somos compañeros porque la palabra amistad es muy grande" ha zanjado.

En un gran momento a todos los niveles, Nuria ha acudido al Festival con su pareja, Juan Pablo Lauro, con quien como confiesa "se me cae la babilla". "Estoy muy feliz, es una grandísima persona y nos hemos complementado súper bien en todo: la manera de pensar que tenemos los dos, la manera de ser. Hay respeto, hay admiración y eso es fundamental. Lo demás todo fluye, así que a disfrutar del momento y el día a día" ha revelado.

Una felicidad sobre la que también nos ha hablado Juan Pablo, que no ha dudado en definir a Nuria como "la mejor compañera de vida que hay. Es increíble, maravillosa". "Tenemos una unión sana, feliz, natural y todo muy bien" ha añadido, confesando que su relación con su exmujer, Irene Villa, es muy buena: "Hay cordialidad y está todo bien. Si ella está bien yo estoy bien. Es la madre de mis hijos, hemos estado mucho tiempo juntos y siempre estaremos unidos por los niños".