Marta López y Kiko Matamoros han vuelto a estar en el punto de mira de los espectadores estos últimos días. Tras el reencuentro del tertuliano de televisión con su hija Anita, con la que llevaba años sin tener contacto a raíz de su actual relación, Marta López estalló a través de su cuenta de Instagram. Allí publicó una historia donde podía apreciarse que había llorado junto con un mensaje donde se podía leer: “Es básicamente una situación que llevo aguantando cuatro años y de la que nunca hablaré”. Y es que Matamoros y su hija coincidieron a raíz de un encuentro promovido por Laura Matamoros -hija y hermana, respectivamente- y esto no pareció sentar muy bien a la influencer.

Kiko Matamoros es una de las caras más reconocibles de Telecinco. Su participación en Sálvame durante tantos años ha provocado que se convierta en un habitual en los debates sobre la prensa del corazón, en parte gracias a su perfil polémico. El colaborador de Telecinco siempre ha estado en el foco público, expuesto a críticas constantes con respecto a su vida privada. Precisamente la confirmación de su relación actual fue muy sonada en su día, más aún después de la confirmación de compromiso con Marta López tras tres años de relación. Y es que entre ambos hay una diferencia de edad de 40 años, aunque parece que es algo que no afecta a su relación.

Ahora ha visto la luz su primer proyecto conjunto, un videopodcast titulado ‘Amar Para Vivir’, en el que se abren a la audiencia para hablar de su relación, la diferencia de edad, etc. Esta última cuestión es una de las más polémicas que rodea a la pareja, más aun después de la participación de Kiko en un programa dedicado al edadismo.

No obstante, no han sido ninguno de estos temas los que han levantado sorpresas. La influencer hizo un directo donde fue preguntada acerca de quién cocinaba en casa, si Kiko o ella, a lo que respondió: “Ninguno. Tenemos ayuda en casa, que es otra cosa que no se por qué es un tema tabú.”. Lejos de quedar aquí la conversación, Marta López habló sobre su alimentación: “Como salgo a comer tanto en casa cocino cosas muy básicas que no se pueden llamar cocina.”. Fue la última respuesta lo que más llamó la atención. Ocurrió cuando fue preguntada acerca de por qué no cocinaba ella, a lo que dijo: “Porque no me da la gana. ¿Me vas a decir ahora lo que hacer y lo que no?”.