Georgina Rodríguez se ha convertido en toda una celebridad. La pareja de Cristiano Ronaldo es la española con más seguidores en Instagram y las aventuras en su docureality 'Soy Georgina' en uno de los contenidos más seguidos en Netflix. Desde que dio a conocer su lado más personal en la primera temporada, la influencer no ha dejado de ganar seguidores y fans en todas las partes del mundo.

El estreno de la segunda temporada del reality ha sido muy controvertido. El estilo de vida de la de Jaca y algunas de las declaraciones que soltó durante la presentación de su nuevo proyecto la pusieron en el punto de mira de muchos. Y aunque ya han pasado unas cuantas semanas desde su estreno, Georgina sigue haciendo promoción de su serie de una forma un tanto peculiar.

A lo largo de todo el docureality, Georgina Rodríguez se declara una gran aficionada a los ibéricos. En todos los capítulos se le puede ver disfrutando de chorizo, jamón y un montón de variedades de embutidos de calidad que la acompañan hasta en sus viajes en jet privado. "Los ibéricos y Rosalía son lo mejor que tiene España", asegura en un episodio. Precisamente ese amor por los ibéricos es lo que ha querido transmitir a algunas de sus compañeras de profesión.

Una de sus mansiones en alquiler

Son, sin lugar a dudas, una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos. Y si Cristiano Ronaldo lo es por ser uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, su mujer, Georgina Rodríguez, no se queda atrás porque ha conseguido labrarse un nombre propio no solo gracias a su trabajo como modelo e influencer (si no que se lo digan a sus millones de seguidores en redes sociales), sino porque con su docureality, 'Soy Georgina' (en el que desvela no solo su parte más pública, sino también su faceta más personal, contando su día a día con su pareja y sus hijos) ha alcanzado la cima de la popularidad. Tanto es así que la primera temporada de esta docuserie de Komodo Studio para Netflix, estrenada en enero de 2022, se convirtió en uno de los 10 programas más vistos en 62 países. Y la segunda temporada ya va por el mismo camino.

La pareja, que ha estado viviendo en diferentes lugares de Europa (Madrid, Italia, Reino Unido), se trasladó recientemente a Arabia Saudí tras el fichaje del jugador por el equipo saudí Al Nassr. Hasta este momento, Cristiano y Georgina contaban en Madrid con dos residencias ubicadas en la lujosa urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Una de ellas es la enorme mansión que el astro del fútbol, adquirió en el año 2010, justo un año después de que se anunciara su fichaje por el Real Madrid; y la otra es un adosado de superlujo que compró, según la revista Semana, al 50% con su mujer. Pues bien, es precisamente esta última la que han decidido poner en alquiler.

El módico precio

Su precio: 10.000 euros al mes. Y, la verdad, no es para menos. Ya en el exterior llama la atención la potente fachada de piedra blanca, de líneas puras y volúmenes poderosos. En total este chalet adosado cuenta con unos aproximadamente 450 m2 construidos, distribuidos en cuatro plantas, garaje incluido. Además, tal y como podemos ver en la imagen la vivienda cuenta con una zona de terraza, piscina privada y jardín.

Este chalet adosado, que lleva el inconfundible sello de Joaquín Torres, uno de los arquitectos que más viviendas ha construido en La Finca, tiene cuatro plantas, todas comunicadas por un ascensor. De estilo contemporáneo, todas las estancias de la casa tienen un denominador común: espacios diáfanos donde la luz natural obtiene un gran protagonismo. Así lo podemos ver en el amplio salón- comedor, situado en la primera planta, cuya principal característica es que la zona de estar y el comedor (con una enorme mesa rectangular) están visualmente separados, aunque no exista tabique de por medio. En este caso se utilizan las alfombras como recurso delimitador del espacio.

Una localización de reality

El interior de la vivienda ha sido utilizada para rodar algunas de las escenas de la docuserie Soy Georgina, aunque también se han rodado escenas en la otra gran mansión que posee la pareja en La Finca y que compró Cristiano Ronaldo cuando vino a vivir a la capital cuando fue fichado por el Real Madrid, tal como hemos comentado con anterioridad. En la imagen podemos ver tres grandes letras que conforman el nombre con el que los seres más queridos de Georgina la conocen, 'Gio