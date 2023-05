La fama tiene su cara y su cruz, y si no que se lo cuenten a Kiko Rivera. El DJ y youtuber tiene que lidiar a través de sus redes sociales con numerosos mensajes de odio, tal y como él mismo ha expuesto a través de sus diferentes perfiles. Y es que, como explicó tras realizar un directo a través de su Instagram: "No recordaba la cantidad de imbéciles que hay en las redes". Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja no se ha quedado callado y les ha lanzado un sorprendente mensaje a todos esos haters.

El hijo de la tonadillera comenzó a hacer sus pinitos en televisión en 2007. De la pequeña pantalla dio el salto a la música, donde se ha labrado un carrera que perdura desde hace una década. Además, también ha participado en varios "realities" como "Supervivientes 2011", "Gran hermano VIP 3", "Ven a cenar conmigo", "Gran hermano dúo" y "Disaster Chefs". Salud de Kiko Rivera: este es el resultado de una de sus pruebas El pasado mes de octubre padeció un ictus que le tuvo hospitalizado durante varios días. Afortunadamente se recuperó bastante bien del accidente cerebrovascular, que apenas le ha dejado secuelas. Desde hace semanas, y aunque recientemente ha tenido que volver al hospital, en este caso por un cólico nefrítico, Kiko Rivera ha retomado su vida normal. Vuelve a actuar por salas de toda España y está a tope con sus directos en "Twitch". Por otro lado, la nueva etapa que ha comenzado en Mediaset traerá consigo un nuevo código ético que todos las personas que integren la compañía tendrán que cumplir a rajatabla. Esto supone, que a partir de ahora habrá que seguir una serie de nuevas y estrictas normas, que afectarán especialmente a 'Sálvame', programa que hasta ahora parecía que vivía en una especie de república independiente. La dirección de la compañía ha terminado con los contenidos en bucle que se repetían en Telecinco mañana, tarde y noche y las tramas y guerras familiares de personajes como Rocío Carrasco, José Ortega Cano e Isabel Pantoja, lo cual no quiere decir que no se les pueda mencionar. De hecho, respecto a la hija de Rocío Jurado, también se habrían producido cambios importantes, tal y como han filtrado diversos medios. "Se han dado los nombres de los famosos a los que no se podrá hacer referencia a partir de ahora: Fidel Albiac, Antonio David, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Barbara Rey, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano y por supuesto, Rocío Carrasco." Regreso a televisión Sin embargo, Kiko Rivera ha regresado a la televisión después del reciente veto que Mediaset ha puesto en sus programas. El hijo de Isabel Pantoja ha sido uno de los invitados que ha visitado 'Días de tele', el programa presentado por Julia Otero. Además, sigue muy activo en sus redes, no solo a través de sus director en "Twich", sino que también utiliza muchísimo Instagram, donde decidió hacer un directo. Sin embargo, no se esperaba el hijo de Isabel Pantoja que recibiría tantos mensajes de odio. "No recordaba la cantidad de imbéciles que hay en las redes", señaló en un vídeo, donde también les lanzó un mensaje a estos divulgadores del odio: "Les deseo que tengan unos buenos días y que comiencen el día con un poquito de mejor humor"-