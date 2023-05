Kiko Rivera sigue controlando al máximo su salud. Tras el susto del pasado octubre, cuando sufrió un ictus, el dj está intentando vigilar su alimentación y hábitos de vida, a fin de evitar riesgos. Eso conlleva un control exhaustivo en su día a día, que incluye algunas pruebas. Ahora ha trascendido una de ellas.

Kiko Rivera es hijo de fallecido torero Paquirri y de la tonadillera Isabel Pantoja. Comenzó a hacer sus pinitos en televisión en 2007. De la pequeña pantalla dio el salto a la música, donde se ha labrado un carrera que perdura desde hace una década.

Además, también ha participado en varios "realities" como "Supervivientes 2011", "Gran hermano VIP 3", "Ven a cenar conmigo", "Gran hermano dúo" y "Disaster Chefs".

El pasado mes de octubre padeció un ictus que le tuvo hospitalizado durante varios días. Afortunadamente se recuperó bastante bien del accidente cerebrovascular, que apenas le ha dejado secuelas.

Desde hace semanas, y aunque recientemente ha tenido que volver al hospital, en este caso por un cólico nefrítico, Kiko Rivera ha retomado su vida normal. Vuelve a actuar por salas de toda España y está a tope con sus directos en "Twitch".

Uno de los aspectos que Kiko Rivera controla con exhaustividad son sus niveles de azúcar. Hoy mismo ha colgado en sus redes sociales una imagen de un glucómetro, un dispositivo que sirve para nivel los niveles de glucosa en sangre. En la imagen que ha publicado el propio Kiko Rivera la prueba ha arrojado un resultado de 92. "Buenos días, azúcar bajo control", ha destacado el artista, en una frase que ha acompañado de un emoticono con un pulgar hacia arriba.

Vuelta a la televisión

La nueva etapa que ha comenzado en Mediaset traerá consigo un nuevo código ético que todos las personas que integren la compañía tendrán que cumplir a rajatabla. Esto supone, que a partir de ahora habrá que seguir una serie de nuevas y estrictas normas, que afectarán especialmente a 'Sálvame', programa que hasta ahora parecía que vivía en una especie de república independiente. La dirección de la compañía ha terminado con los contenidos en bucle que se repetían en Telecinco mañana, tarde y noche y las tramas y guerras familiares de personajes como Rocío Carrasco, José Ortega Cano e Isabel Pantoja, lo cual no quiere decir que no se les pueda mencionar.

De hecho, respecto a la hija de Rocío Jurado, también se habrían producido cambios importantes, tal y como han filtrado diversos medios. "Se han dado los nombres de los famosos a los que no se podrá hacer referencia a partir de ahora: Fidel Albiac, Antonio David, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Barbara Rey, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano y por supuesto, Rocío Carrasco."

Kiko Rivera ha regresado a la televisión después del reciente veto que Mediaset ha puesto en sus programas. El hijo de Isabel Pantoja ha sido uno de los invitados que ha visitado 'Días de tele', el programa presentado por Julia Otero.

El DJ y finalista de 'GH DÚO' no ha estado presente en el programa de la cadena pública, sino que ha intervenido a través de videollamada en una entrega que ha estado dedicada a la amistad y cómo se refleja en la pequeña pantalla. Rivera ha hablado con Santiago Segura sobre su participación en 'Torrente' y "el buen trabajo" que hizo el hijo de la Pantoja. Eso sí, el director también ha dicho que trarói de ponerse en contacto con el DJ pero que no le contestaba. “Era para que hicieras un papel de disc-jockey que al final hizo Cañita Brava. Dos días antes me dijiste: 'no puedo ir por problemas familiares'”.

