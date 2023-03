Errar es humano. Si no que es lo digan a Kiko Rivera, que se ha visto obligado a pedir disculpas tras su último trabajo. "Lo siento", ha lamentado a través de sus redes sociales.

Kiko Rivera es hijo de fallecido torero Paquirri y de la tonadillera Isabel Pantoja. Comenzó a hacer sus pinitos en televisión en 2007. De la pequeña pantalla dio el salto a la música, donde se ha labrado un carrera que perdura desde hace una década.

Además, también ha participado en varios "realities" como "Supervivientes 2011", "Gran hermano VIP 3", "Ven a cenar conmigo", "Gran hermano dúo" y "Disaster Chefs".

El pasado mes de octubre padeció un ictus que le tuvo hospitalizado durante varios días. Afortunadamente se recuperó bastante bien del accidente cerebrovascular, que apenas le ha dejado secuelas.

Desde hace ya meses, y aunque hace unas semanas tuvo que volver al hospital, en este caso por un cólico nefrítico, Kiko Rivera ha retomado su vida normal. Vuelve a actuar por salas de toda España y está a tope con sus directos en "Twitch".

Ha sido precisamente en una de esas charlas donde Kiko Rivera ha cometido su error. Fue en una entrevista con "Ampeterby7". Por un error técnico del dj, en la conversación apenas se escucha al entrevistado. "Se le escucha muy bajito. He tenido un error y cuando me he dado cuenta ya era tarde y no íbamos a volver a repetir la charla. Pido disculpas, ha sido un error mío, no volverá a pasar. Poneos los cascos y el volumen a tope", zanjó.