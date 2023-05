La presentadora de La Voz Kids, Eva González, que se estrena este fin de semana en Antena 3, visitó el plató de "Y ahora Sonsoles" para promocionar su programa. Sin embargo la presentadora tuvo que parar en seco a Sonsoles Ónega tras hacerle esta última una pregunta algo incómoda: "No pongas en mi boca palabras que no he dicho". Y es que Eva González estuvo en el centro del huracán hace unas semanas tras publicarse el libro de la que fuese su hijastra, Lucía Rivera, asegurando que "solo disimulaba su desagrado hacia mi".

Sonsoles Ónega afea a un colaborador su comentario sobre Tamara Falcó: "No me gusta en este programa" Este sábado tendrá lugar el estreno de una nueva temporada de La voz kids. Aitana, Sebastian Yatra, Rosario y David Bisbal serán los cuatro coaches encargados de formar los equipos en esta nueva edición del talent infantil. Aitana, Yatra y Bisbal son los repetidores respecto a la edición anterior, a los que se incorpora Rosario, que regresa al programa años después de haberse convertido en una de las favoritas por los talents infantiles. En la fase de las batallas, les acompañarán también cuatro asesores de primer nivel: Rosa López, Rayden, Dani Fernández y Mari de Chambao. El programa está presentado por Eva González, que fue todo un fichaje tras haber presentado Masterchef, cuya ausencia no fue repuesta, sino que se decidió centrar el protagonismo del programa en los tres jueces. Pero además de su parte profesional, Eva González también destaca en el plano sentimental. Sonada fue su ruptura con el torero Cayetano Rivera, aunque mucho más sonado fue lo que ocurrió con la biografía que publicó la que fuese su hijastra, Lucía Rivera, que no dejaba en un buen lugar a la presentadora. Romance Pero ese no fue el tema del que quería hablar Sonsoles en su programa, sino del romance entre dos de los coaches de La Voz Kids, Aitana y Sebastián Yatra. De hecho fue la insistencia de Sonsoles sobre la pareja y entender por sus palabras que ella había "notado cosas" provocó que Eva parase en seco a la presentadora. "No pongas en mi boca palabras que no he dicho. No he notado nada porque siempre se han llevado muy bien", aseguraba.