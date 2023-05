Radiotelevisión Española (RTVE) ha confirmado este miércoles que la cantante, compositora y ahora también presentadora Ruth Lorenzo será la encargada de comunicar en directo los puntos del jurado español en la final de Eurovisión 2023 que tendrá lugar el próximo 13 de mayo en Liverpool (Reino Unido).

"Es una responsabilidad y espero hacerlo bien, que quedéis contentos y orgullosos, más para Reino Unido y Eurovisión que amo con todo mi corazón", ha dicho la artista murciana en su comparecencia pública en RTVE.

Lorenzo, que representó a España en este festival en 2014 y conduce actualmente en La 1 el concurso de talentos "Cover Night", ha señalado que esta nueva misión es algo que venía demandándose desde hacía tiempo.

"Lo han pedido muchísimo a lo largo del tiempo y pienso que el tener representación de alguien que ha estado en ese escenario es un guiño muy bonito por lo que significa", ha comentado la cantante, que culminó en décimo lugar con la canción "Dancing in the rain".

La murciana, que sustituirá en este papel a quien lo ha ejercido durante los últimos cinco años, la modelo y presentadora Nieves Álvarez, comunicará la valoración de la parte española desde Benidorm (Alicante), sede de la preselección de donde surgió el candidato nacional.

En la rueda de prensa se ha informado asimismo de que será el 27 de abril cuando se produzca la despedida oficial de Madrid en su camino hacia Liverpool de la representante española en Eurovisión, Blanca Paloma, que estará arropada por varios compañeros del segundo Benidorm Fest.

Un programa de la televisión griega se burla de la candidata española a Eurovisión

La candidata española a Eurovisión, Blanca Paloma sigue consolidándose como una de las favoritas para ganar el festival de Eurovisión 2023 con su 'Eaea', una fusión de flamenco y electrónica que ya arrasó el pasado mes de febrero en el Benidorm Fest. Desde esa victoria, la representante española ha sumado grandes elogios tanto dentro como fuera de nuestro país. Algunas de las reacciones de eurofans internacionales al ver su actuación por primera vez se hicieron virales y en las casas de apuestas, España ocupa actualmente el quinto lugar. Es una posición incluso mejor que la que ostentaba el año pasado Chanel, finalmente medalla de bronce en el certamen celebrado en Turín con su mítico SloMo.

La televisión griega se ceba con Blanca Paloma

Pero ya se sabe: nunca llueve a gusto de todos. Y el ejemplo es la reacción que unos colaboradores de un programa de la televisión griega han manifestado al ver por primera vez el show de Blanca Paloma en el Benidorm Fest. Caras de desagrado, espanto y hasta de burla que dejan claro que la candidatura española no es de su gusto. Incluso uno de ellos se lleva una mano a su oído para tapárselo cuando la candidata española realiza su impresionante agudo final.

La calificación que le proporcionan a la representación española es, de hecho, la peor de todas las emitidas hasta el momento en el programa: un 5,5. De esta manera, España se queda totalmente alejada de las posiciones de cabeza en su ranking de favoritos, que lideran Israel (9,2), Suecia (8,8) y República Checa (8,4).

Por si alguien tiene dudas de que están esforzándose por ser especialmente desagradables, aquí como reacciones a otras cosas pic.twitter.com/gpD7s1L5gp — Marcos 🏹🕊 (@Marcos82851) 31 de marzo de 2023

La dura valoración de este 'jurado' griego ha generado duras críticas en las redes sociales. "Esto no fue serio. Sólo se estaban burlando de ella y lanzando odio por diversión. Dejad de odiar y burlaros de nuestra cultura, no tiene gracia. Blanca no se merece esto. Esto es racismo cultural", apuntaba un eurofán en Twitter.

Otros han preferido dar una opinión más sosegada sobre esta particular reacción en pleno directo. "Las canciones que verdaderamente funcionan en Eurovision son las que polarizan. O te encanta, o no la aguantas. Y EaEa es una de ellas. Así que no hay tanto drama con cosas como estas", señala Luis Mesa, uno de los expertos sobre Eurovisión más destacados de España.