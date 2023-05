La ruptura entre Risto Mejide y Laura Escanes fue una de las más sonadas del 2022. Ambos emitían un comunicado a través de sus redes sociales para anunciar que su historia de amor había llegado a su fin, pero pronto comenzaron los rumores de que la influencer podría haber conocido a otra persona y eso habría desencadenado la separación total.

Lejos de la realidad, ya que se la relacionaba con Mister Jägger, Laura comenzaba su camino por separado y, a las semanas, la revista Lecturas publicaba unas imágenes de esta con Álvaro de Luna disfrutando de una escapada romántica. Aunque ninguno de los dos confirmaba la relación, estaba claro que entre ellos había mucho más que una amistad.

Este viernes, Laura ha compartido con todos sus seguidores una publicación en Instagram de una fotografía de ambos con un mensaje de lo más romántico: "Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas", declarando así su amor por el cantante, quien ha sido su mayor apoyo en los últimos meses.

Hace unos días, mientras el comunicador celebraba el lanzamiento de su nuevo libro, 'Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach' en el Teatro Real con su nueva novia, la valenciana Natalia Almarcha -de quien se confiesa enamorado- la influencer estrenaba su primer live podcast 'Entre el cielo y las nubes' con Dulceida en el madrileño Cine Callao y con Álvaro de Luna entre los asistentes.

Risto Mejide confiesa su objetivo cuando era jurado de 'Operación Triunfo': "Odiaba ese formato"

Los espectadores de 'Viajando con Chester' fueron testigos durante la noche de ayer de un reencuentro muy esperado por los seguidores de 'Operación Triunfo'. Risto Mejide y Esther Aranda volvieron a verse las caras 15 años después de 'OT 2008', una de las ediciones más polémicas del talent show por las duras valoraciones del por aquel entonces jurado hacia los concursantes.

En concreto, Esther fue una de las que se llevó la peor parte. La malagueña estuvo en boca de todos a partir de la Gala 1, cuando interpretó el tema 'Las de la intuición' de Shakira. Una actuación que fue catalogada por Risto como "la peor de la historia del programa". Desde ese momento, sus ataques hacia la concursante fueron en aumento hasta que acabó convirtiéndose en la quinta expulsada. Risto intentó dar una explicación a su actitud en el programa que emitía Telecinco: "Yo odiaba ese formato con todas mis fuerzas y se lo dije a los productores antes de entrar. Dije que si iba, iba a decir todo lo que pensaba de todo, y no era bueno". "Es evidente que, cuando eso dio audiencia, a mí me reportó ingresos y a ellos también... Había un compendio de intereses. Mi motivación, durante las tres ediciones que estuve, era ir a por el programa. Mis enemigos, aunque no te lo creas o te cueste creerlo, no erais vosotros", aseguró ante Esther.

Prueba de ello es, según palabras del propio Risto, que se enfrentó a los máximos responsables del programa: "No me hablo con los dos productores jefes precisamente porque hubo un enfrentamiento muy fuerte con ellos y también con el presentador". "Yo iba a por el formato", insistió.

"¿Pero por qué haces algo o te metes en un proyecto que no te gusta y que lo odias?", le preguntó Esther al presentador, que respondió de forma tajante: "Para destruirlo. Tan mal no me fue. ¿Dónde está Operación Triunfo?". "Ha seguido en otra cadena", recordó la cantante mientras Risto zanjaba: "Pues ya está".