Los espectadores de 'Viajando con Chester' fueron testigos durante la noche de ayer de un reencuentro muy esperado por los seguidores de 'Operación Triunfo'. Risto Mejide y Esther Aranda volvieron a verse las caras 15 años después de 'OT 2008', una de las ediciones más polémicas del talent show por las duras valoraciones del por aquel entonces jurado hacia los concursantes.

En concreto, Esther fue una de las que se llevó la peor parte. La malagueña estuvo en boca de todos a partir de la Gala 1, cuando interpretó el tema 'Las de la intuición' de Shakira. Una actuación que fue catalogada por Risto como "la peor de la historia del programa". Desde ese momento, sus ataques hacia la concursante fueron en aumento hasta que acabó convirtiéndose en la quinta expulsada.

Risto Meijde se confiesa

Anoche, en el espacio de Cuatro, Risto intentó dar una explicación a su actitud en el programa que emitía Telecinco: "Yo odiaba ese formato con todas mis fuerzas y se lo dije a los productores antes de entrar. Dije que si iba, iba a decir todo lo que pensaba de todo, y no era bueno". "Es evidente que, cuando eso dio audiencia, a mí me reportó ingresos y a ellos también... Había un compendio de intereses. Mi motivación, durante las tres ediciones que estuve, era ir a por el programa. Mis enemigos, aunque no te lo creas o te cueste creerlo, no erais vosotros", aseguró ante Esther.

La pregunta más esperada en el rencuentro de Esther Aranda, de OT y Risto Mejide, 15 años después: “¿Por qué tantas críticas conmigo?” 😲#ViajandoConChester #ChesterEstherAranda https://t.co/31JWvna42i — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) April 5, 2023

Prueba de ello es, según palabras del propio Risto, que se enfrentó a los máximos responsables del programa: "No me hablo con los dos productores jefes precisamente porque hubo un enfrentamiento muy fuerte con ellos y también con el presentador". "Yo iba a por el formato", insistió.

"¿Pero por qué haces algo o te metes en un proyecto que no te gusta y que lo odias?", le preguntó Esther al presentador, que respondió de forma tajante: "Para destruirlo. Tan mal no me fue. ¿Dónde está Operación Triunfo?". "Ha seguido en otra cadena", recordó la cantante mientras Risto zanjaba: "Pues ya está".

Después de confesar que los concursantes fueron "víctimas colaterales" de su objetivo, Risto miró a los ojos a Esther para pedirle perdón: "Para que no quede ninguna duda, te pido disculpas por cualquier cosa que te haya podido doler lo más mínimo".

Aunque ella aceptó las disculpas, reconoció que lo pasó muy mal en aquella etapa de su vida: "No solo tuve que aguantar los abucheos de la gente en directo, cuando salí de OT, la gente me señalaba y decía: 'Esa es la que canta mal'. Me daba vergüenza". "No quería ir a cantar a ninguna parte, pero aún así trabajé muchísimo", aseguró en el 'Chester'.